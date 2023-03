No sembla el dia més propici per sumar la tan necessària cinquena victòria de la temporada, però el Baxi Manresa no renuncia a res en la visita d’aquest diumenge (18.30 h) al Palau Blaugrana davant l’irregular Barça de Jasikevicius. Amb l’aval d’haver guanyat els tres darrers partits, entre ACB i Champions, l’equip de Pedro Martínez intentarà plantar cara necessitat com està de fugir de la zona de descens. «La clau és ficar, ficar i ficar», apunta el tècnic, que viurà el seu partit 300 a la màxima categoria del bàsquet estatal.

En un context i amb una plantilla molt diferents, el Baxi va ser capaç d’assaltar el fortí barcelonista la temporada passada. Les circumstàncies són unes altres, però els manresans arriben a la cita amb tota la plantilla a disposició de Martínez. «Estem jugant molts partits i hi ha jugadors amb molèsties, però hi som tots i ja veurem si en reservem algun», afegeix l’entrenador, que haurà de descartar un dels seus efectius abans del duel. «El físic s’ha de dosificar, a Turquia van jugar els dotze, i això no és habitual, però tenim molts partits i hem de pensar en el mig termini per tenir frescura física», conclou.

Per intentar frenar el Barça, que ocupa el segon lloc a la classificació per darrera del Madrid, «hem de ficar, ficar molt, perquè ells tenen moltes variants en defensa». En aquest sentit, Martínez comenta que «el Barça pot ser més o menys agressiu, més o menys tàctic, poden defensar amb el bloqueig directe, i quan t’enfrontes a jugadors grans, físics, no estàs còmode, per això la manera de guanyar és entrar els tirs».

De fet, els blaugrana van perdre la setmana passada a la pista del Saragossa, un dels equips implicats en la lluita per la permanència. El precedent, però, «no ens serveix», afirma Martínez. «El Saragossa és un altre equip, va jugar a casa, no ens hem de comparar amb ningú, nosaltres hem de fer el nostre partit, fer les coses el millor possible i, si no guanyem, almenys que allò que fem ens serveixi per a la futur».

El Baxi es trobarà amb un Barça que divendres va caure en partit de l’Eurolliga a la pista del Fenerbahce, l’Ulker Sports Arena, la mateixa on dimecres els manresans van vèncer el Bahcesehir amb un triple de Harding a 3 segons pel final. «Després d’una victòria com aquesta, els jugadors venen a entrenar més animats», reconeix Martínez, alhora que reclama «més estabilitat» i no haver de passar de l’eufòria a la depressió segons el resultat.

Jerrick Harding és el segon màxim anotador de la Lliga Endesa amb 16.1 punts per partits. Martínez va declarar després de la victòria a Istanbul que el jugador havia tingut la determinació que se li demana. «En el mateix partit, a la primera part va estar malament i, després, es va refer i va fer un partit molt bo, no només en la jugada final», explica: «és el seu primer any a l’ACB, no estava tan acostumat a una lliga tan competitiva i potser es troba més a gust en la competició europea perquè aquí hi ha equips molt bons que treballen bé l’scouting; però ell ho sap i com la resta dels companys treballen fort».