Nou mesos inoblidables. El Club Esportiu Puig-reig va sotmetre a domicili el FC Joanenc (0 a 2) en el partit corresponent a l’última jornada de la primera fase del Subgrup 4A de la Segona Catalana i es va classificar per disputar la Fase per a l’Ascens a Primera.

Així doncs, nou mesos i uns dies després de segellar la tornada a la categoria, només deu partits separen el conjunt entrenat per Miki Noguera d’una hipotètica consecució històrica: pujar a la màxima categoria territorial. El triomf dels puig-regencs, que depenien del seu resultat per accedir a la selecta agrupació dels sis millors equips del grup, va impedir que la còmode victòria del CE Berga contra el CF Voltregà (2 a 0) permetés als blanc-i-vermells arrabassar-los la tercera posició final.

Miki Noguera va sorprendre el FC Joanenc amb una estructura d’equip del tot inusual (3-4-2-1). El tècnic roig-i-verd va renunciar al seu sistema de joc habitual (4-3-3) per jugar amb tres centrals, dos carrilers (Joel Fernández i Santa) i dos interiors (Roger Claret i Martí Soler). Un dels objectius de l’entrenador puig-regenc era dificultar la generació de joc ofensiu al conjunt amfitrió i provocar pèrdues de pilota als groc-i-blaus en zones del terreny de joc compromeses. Sens dubte, va aconseguir-ho. Els visitants van assumir la iniciativa en els primers sis minuts de la confrontació. Després, el FC Joanenc els la va arrabassar i una enverinada centrada d’Arnau Estruch des de la posició d’extrem esquerre no va trobar rematador al segon pal (min 7).

En els següents minuts, els bagencs van generar cinc accions de perill que no van fructificar. En contraposició, una pilota recuperada pel CE Puig-reig a la línia de tres quarts defensiva de l’oponent va permetre Roger Claret penetrar fins a l’àrea de penal i assistir Martí Soler. El destre interior es va desfer d’un defensa i va armar una rematada creuada inapel·lable que va donar avantatge al seu equip a l’electrònic (min 15). El FC Joanenc va reprendre la seva ofensiva i va monopolitzar la possessió entre els minuts 20 i 29. En aquesta fase, Dani Galván no va poder arribar a rematar una enverinada centrada de Javi López (min 21) i un llunyà servei de falta executat pel davanter va sortir a un metre del travesser de la porteria defensada per Jaume Figueras (min 29). Esteve Montardit va respondre amb una perillosa canonada rasa i creuada (min 35). Va ser el preludi d’uns minuts finals del primer període dominats pel CE Puig-reig en els quals una gardela de Santa (min 43) va comprometre la integritat de la porteria bagenca.

A l’inici de la represa, Gerard Martínez va dotar de més energia i dinamisme el centre del camp dels amfitrions que, tot i la lesió d’Èric López (min 57) van ser més incisius en atac fins al minut 70. Però tal com havia succeït en el primer període, els puig-regencs van materialitzar la seva primera ocasió. Santa va culminar una penetració com a extrem esquerre amb una letal assistència que no va poder rematar a gol Arnau Pons, però sí Joel Fernández (min 71). El FC Joanenc va poder minimitzar el seu desavantatge arran d’un penal comès per Guillem Asensio que va comportar l’expulsió del central visitant (min 78). Jaume Figueras va aturar la pena màxima executada per Riki Sánchez (min 79) i va sentenciar el guanyador de la confrontació.