La presència del líder Cerdanyola generava respecte però un Covisa en bona dinàmica ha guanyat amb una certa comoditat, afavorit per les expulsions de dos jugadors visitants. Després d'uns deu minuts inicials de tanteig, amb els locals defensant alt i el Cerdanyola a mitja pista per evitar el desgast, ha arribat la primera exclusió, i els bagencs ho han aprofitat per avançar-se. Manu, autor d'un repóquer, ha inaugurat el marcador i el partit semblava més propici pel 2-0, però aleshores ha arribat l'empat en un refús.

Un xut de Manu des de quinze metres que ha entrat per l'escaire ha tornat a donar avantatge al Covisa, que no ha pogut treure rèdit de la segona expulsió. Tot i això, s'ha avançat amb un 3-1 i, malgrat que una errada en defensa ha tornat a fer entrar el Cerdanyola en el partit, el 4-2 de Manu ha sentenciat l'enfrontament. Els vallesans han fet la sisena falta, Lavado ha transformat el doble penal i la decisió d'atacar amb cinc jugadors tampoc ha servit de res als visitants, que han acabat encaixant una golejada.