Tot i avançar-se en el marcador, amb un gol de Joselu al minut 8, l'Espanyol ha sortit de buit del Bernabeu, on ha perdut per 3-1 amb un Vinicius que ha marcat la pauta per als blancs, ja que ha fet un gran gol i ha reenganxat el Reial Madrid a un partit que ha acabat remuntant.

Fa vint-i-sis anys que l'Espanyol no guanya al Santiago Bernabéu i avui tampoc ha truncat aquesta ratxa. Almenys avui ha tingut avantatge durant 14 minuts, en què ha marcat un gol i ha tingut una primera ocasió per mitjà de Martin Braithwaite.

Mal posicionat el Reial Madrid en defensa a l'inici, com si el cap estigués en dimecres i no en la Lliga, Rubén Sánchez ha aprofitat un greu error d'Eduardo Camavinga en enviar una pilota llarga i ha assistit Joselu, que ha situat la pilota a la esquadra.

Catorzè partit a la Lliga del conjunt blanc encaixant gol. I Joselu ho ha celebrat amb ràbia, sense pensar ni per un moment en el passat madridista.

El Reial Madrid no ha reaccionat i Vini Souza ha tingut el 0-2 en una rematada de cap al segon pal que ha tret en dos temps Courtois. Ha costat als d'Ancelotti entrar en el partit; fins que ha aparegut l'altre Vini, Vinicius Junior.

Com de costum, el més actiu dels blancs. Al minut 22 ha deixat enrere Óscar Gil i Rubén Sánchez amb un canvi de ritme cap a dins per guanyar-se l'espai que li ha permès disparar i posar la pilota al pal llarg, recordant el seu primer gol a Anfield; imparable per a Pacheco.

Ha aparegut Vini com a agitador per reenganxar el Reial Madrid al partit. I a la Lliga. Això sí, no s'ha salvat de la groga. El brasiler ha tallat un contraatac de l'Espanyol i ha vist la vuitena cartolina del curs a LaLiga Santander; la tercera en els quatre partits següents a complir el primer cicle.

El gol ha donat benzina als d'Ancelotti per posar una marxa més. L'Espanyol no ha estat capaç de sortir del seu camp amb la pilota jugada i ha acabat encaixant el segon gol.

Després d'un córner, Tchouaméni s'ha vestit de Modric i ha fet, amb l'exterior, una centrada mesurada al segon pal que Militao ha picat de cap per fer el 2-1 al minut 39. És el sisè gol del central de la temporada, col·locant-se com a sisè màxim artiller del conjunt blanc empatat amb Modric.

Un gol que ha donat tranquil·litat a un Reial Madrid que ha sortit en la segona meitat dominant el joc amb claredat, encara que sense fer ritme per combinar i buscar el tercer gol que sentenciés el resultat.

Una sensació de control sobre la gespa que no era tal en el marcador, encara que Ancelotti ha començat a pensar en la Champions. Tchouaméni, Modric i Kroos han estat substituïts passats els 70 minuts de joc; una decisió que dona pistes sobre el centre del camp pel qual optarà dimecres.

Ha donat minuts a Asensio -sense presència en els dos partits anteriors- i a Ceballos per ficar-los en ritme a la vegada que un xut de Rodrygo Goes s'ha estavellat al travesser quan, en un xut de falta, ha intentat trencar els 146 dies sense marcar a la lliga

Tant Asensio com Ceballos han respost. El migcampista ha apujat el ritme al joc i l'atacant ha tancat el marcador després d'un gol amb què ha culminat una bona conducció de Nacho.

El Madrid ha sentenciat i no ha patit per tornar a guanyar tres partits després -una derrota i dos empats- i col·locar-se, amb un partit més, a sis punts del líder, el Barcelona, a vuit dies de visitar el Camp Nou.