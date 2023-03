El Nou Bàsquet Olesa ha superat per 73-64 al Grup Via CB Artés en un intens i igualat duel que es va decidir en els darrers 10 minuts de matx. Els del Baix Llobregat nord acumulen, amb aquest, onze triomfs consecutius que, sumat a la derrota de l'Alpicat, es consolida com a colíder del grup 2 de Copa Catalunya. Pel que fa al conjunt bagenc, la derrota els allunya de les primeres places de la taula classificatòria.

L'Olesa ha entrat al partit amb moltes ganes, esperonats pels ànims del públic que omplia el Pavelló Municipal de Bàsquet d'Olesa. Un inici fulgurant que ha deixat sense opció a rèplica als visitants, que han vist com els olesans dominaven amb solvència els dos costats del parquet i els encaixaven un parcial de 26-10 que podia semblar definitori. Tot i el revés inicial, els jugadors de l'equip bagenc van saber reaccionar i, gràcies a una defensa zonal que va col·lapsar l'atac local, van aconseguir deixar als del Baix Llobregat amb tan sols 6 punts. Una anotació baixa que va propiciar que, al descans, només 9 punts separessin els dos conjunts (32-23). Aquesta dinàmica va continuar durant el tercer període, i a l'inici del definitiu, la diferència continuava per sota dels 10 punts. Un darrer quart on els dos equips van mostrar el seu potencial anotador, va veure com els intents artesencs eren degudament contestats per l'ofensiva olesana. Quan faltaven de cinc minuts per acabar el partit i amb diferències de menys d'una possessió, un triple local acompanyat de dos tirs lliures, van instaurar un curt avantatge de 7 punts que l'Olesa va saber gestionar. Els del Baix Llobregat nord visitarà la setmana vinent a l'Espanyol, que encadena 7 triomfs consecutius, i és tercer a la taula classificatòria. Per la seva banda, l'Artés rebrà, a casa, a La Salle, en un derbi bagenc que promet emocions fortes. NOU BÀSQUET OLESA: Roy 5, Albert Fontanals 3, Marc Fontanals 8, Aliaga, Claramunt 19 –cinc inicial– Morales 14, Ibañez, Aragon 2, Exposito 18, Romero 2, Alemany 2. GRUP VIA CB ARTÉS: Clotet 9, Ferran Mas 6, Jordà 6, Cumelles 12, Portella 3 –cinc inicial– Osul 3, Camprubí, Lozanp 2, Illa 3, Eduard Mas 11, Sobrevias 9 . ÀRBITRES: Mitjana i Fernandez. PARCIALS: 26-10, 32-23 (descans), 43-35, 73-64