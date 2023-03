El Manresa CBF U18 va superar amb comoditat al Vilabasquet Viladecans per 60-37, en un duel ajornat corresponent a la jornada 7 d'aquesta segona fase a Preferent B. Les bagenques van aconseguir portar el rumb del joc en gairebé tot l'enfrontament i, a diferència de partits anteriors, van aprofitar la primera oportunitat que van tenir per a sentenciar el partit al tercer període.

Les manresanes van sortir al parquet del Complex coneixedores de la rellevància del duel i del que havien de fer per a endur-se el triomf. Un bon inici de partit va propiciar que des del principi dominessin a l'electrònic, però algunes errades defensives i en el llançament en tirs còmodes no van permetre que les locals agafessin un gran avantatge. Tot i això, les jugadores bagenques van ajustar aquestes incorreccions, i a la mitja part ja dominaven per 12 punts de diferència.

A la represa, tot i no gaudir d'un gran encert de cara a cistella, les de la capital del Bages es van mostrar molt dures en defensa, i van aconseguir un nou parcial que, ara sí, va acabar definitivament amb les opcions viladecanenques. Un darrer període de control de la renda obtinguda, va certificar la tercera victòria de les manresanes en aquesta segona fase, el primer triomf contra un dels equips punters a la classificació.

Diumenge, el Manresa CBF U18 buscarà el ple de victòries d'aquest cap de setmana, a terres tarragonines, davant del TGN Bàsquet a les 12:45 h.