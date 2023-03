El CB Navàs ha caigut per 85-65 al pavelló del SESE. Els del Bages han vist com Albert Planell, el seu interior de referència, es lesionava en els primers minuts de partit, i n'han patit les conseqüències amb escreix. Amb aquesta derrota, la tercera consecutiva, el club de la Catalunya Central entra al grup d'equips que lluitaran per evitar les darreres places de promoció de descens.

Tot i que l'inici de matx ha estat bo pels interessos visitants, els jugadors de l'equip barceloní no han abaixat els braços, i al segon tram de primer període ja havien retallat el breu avantatge navassenc. La lesió de Planell, a més, ha fet que Eduardo Ibañez hagués de disputar gairebé tot el que restava de duel, una circumstància que els locals han aprofitat per a castigar a l'equip del Bages. Malgrat mantenir el ritme en tot moment, els visitants no han pogut recuperar el lideratge en cap moment, ja que no estaven gens encertats des de més enllà dels 6,75, tot i els 17 punts d'Adrià Montagut, els 15 d'Ibañez o els 14 d'Eddy Sims. SESE: Gabriel Hereter 9, Reyes 15, Martinez 8, Catalano 4, Cruz 11 –cinc inicial– Aguado 9, Arroyo, Roger Hereter 3, Sanchez 9, Galve 11, Vilar 6. CB NAVÀS VISCOLA: Sims 14, Yuste 5, Planell 2, Montagut 17, Santos 6 –cinc inicial– Albà, Batllo 4, Juncadella, Ibañez 15, Marti 2. ÀRBITRES: Lobotti i Martin. PARCIALS: 18-22, 39-34 (descans), 59-50, 85-65