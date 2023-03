Com deien els clàssics, ens espera una tarda de transistors avui a la Segona Catalana de futbol. Dos equips berguedans i amb força rivalitat, el Puig-reig i el Berga, es juguen a un sol partit l'accés a la segona fase, la que permetrà lluitar per l'ascens a Primera. Només un dels dos hi entrarà i l'altre es veurà relegat a la lligueta de permanència. I tot, amb un altre equip de les nostres comarques, el ja classificat Joanenc, com a jutge actiu, ja que rep els puig-reigencs amb l'exigència també de guanyar per anar acumulant punts de cara a la propera ronda.

Els comptes matemàtics són clars. Els tres primers equips del subgrup 4A passen a la lligueta d'ascens. Ja hi estan classificats el Castellar (44 punts) i el Joanenc (38). Es juguen la tercera i última posició el Puig-reig i el Berga, tots dos amb 34. L'avantatge és per als primers, que queden tercers en igualtat de punts amb l'equip de la capital comarcal. El problema és visiten precisament el Joanenc, un desplaçament molt difícil. El Berga, que ha de millorar el resultat del seu veí del sud per superar-lo, té, a priori, un duel més assequible a casa contra el Voltregà. Tots dos partits arrenquen a les 16.30 hores.

La gran oportunitat

Qui depèn d'ell mateix és el Puig-reig, que guanyant o igualant el resultat del Berga assoleix un objectiu en què no es pensava a l'inici del curs. I és que les roig-i-verds són un nou equip a la categoria després de l'ascens de l'any passat. El seu tècnic, Miki Noguera, explica que "passi el que passi, l'objectiu de competir s'ha complert. Teníem la incertesa de saber com s'adaptarien els jugadors a la categoria, i ho han fet molt bé. Ara tenim il·lusió" per jugar la lligueta d'ascens.

Sobre el partit a Sant Joan "serà molt complicat, però l'afrontarem com cada setmana. Ens sentim una mica en deute amb l'afició, que segur que ens acompanyarà perquè ho ha fet durant tot la temporada, perquè no hem pogut guanyar els dos últims partits, els derbis contra el Berga i el Gironella. De tota manera, contra aquests vam igualar un 0-3 i també té mèrit". No té por que l'eqiup es despisti pel que passi a l'altre partit perquè "prou feina tindrem nosaltres" i, malgrat la dificultat, "prefereixo estar en la nostra situació que en la del Berga i dependre de nosaltres". El Puig-reig té avui les baixes per acumulació de grogues de Guijarro i Ferrer.

A esperar l'errada

També li agradaria estar en la pell del Puig-reig al tècnic del seu gran rival, el Berga, Christian Fernández. "Sempre és millor dependre de tu, tot i que anar a guanyar a Sant Joan és complicat perquè el Joanenc és fiable a casa i deuen voler fer alguna cosa gran en l'any del seu centenari". Els blanc-i-vermells reben el Voltregà en un partit "que tampoc no serà fàcil, ja que ells es juguen els punts per no baixar. No ens podem permetre que a l'altre partit passi el resultat desitjat i que nosaltres no haguem fet els deures. Sabem que la gent ens n'informarà, però ens hem de centrar en el nostre partit".

Per al Berga, no pujar seria una petita "desil·lusió després d'haver arrencat amb cinc victòries seguides i d'haver estat dels tres primers en 19 de les 22 jornades. Tampoc no és aliè a la rivalitat amb el Puig-reig, tot i que "el fet que tots dos estiguem lluitant per aquesta plaça parla de la bona salut del futbol de la comarca. Tant de bo el Gironella aconsegueixi els objectius en el futur i l'Avià pugui pujar des de Tercera. Si la competitivitat és sana, sempre és benvinguda".

Jutge i part

La tercera pota del banc és la del Joanenc. El conjunt de Marc Viladrich ja està classificat, però necessita anar sumant punts, que compten de cara a la segona fase. El tècnic explica que "del subgrup 4B ja han passat el San Juan, que només n'ha cedit cinc en tot l'any, el Montcada i el Ripollet. Dels sis equips de la segona fase en pugen tres i potser quatre. Necessitem acumular ara el màxim de punts possibles".

L'equip groc-i-blau ve de caure de manera sorprenent per 3-0 al camp del cuer, el Gurb, en un partit en què "potser vam notar la baixada de tensió per haver aconseguit el nostre primer objectiu, que era entrar a la lligueta d'ascens". Sobre la rivalitat Puig-reig-Berga, "ens hi hem trobat al mig, però tenim les nostres pròpies necessitats. Hem de sortir a guanyar el Puig-reig independentment de què passi entre ells". Fent una mica de broma, admet que "no he rebut trucades ni des de Berga, ni des de Puig-reig. En tot cas, farem de jutge, però nosaltres també ens hi juguem molt".

La resta, a agafar posicions

La darrera jornada de la primera fase dels subgrups de Segona Catalana també engloba els partits de la resta d'equips de les nostres comarques, que han d'intentar sumar punts de cara a la fase de permanència. També avui, a les 16.30 hores, el Gironella, que és vuitè al subgrup del Joanenc, el Puig-reig i el Berga, rep el Sant Quirze, amb qui es podria enfrontar a la segona fase. Els blanc-i-grocs són vuitens, amb 21 punts.

Al subgrup 2A, el Navàs és sisè amb 25 punts i visita demà a les 12 del migdia Les Franqueses, a qui podria sobrepassar si guanya. Seria important de cara a estar tranquils en la fase de permanència. Finalment, en el subgrup 5B, hi ha tres equips de casa nostra que juguen diumenge a les 16.30 hores. El Solsona descansa i ja no pot millorar els 32 punts que ha acumulat i que l'han deixat en quarta posició, relativament a prop del tercer, el Guissona. No jugarà la lligueta d'ascens, però té la salvació gairebé assegurada. Sisè va La Seu d'Urgell, amb 25 punts. Juga a casa amb el Gerard Gatell, que n'hi treu dos de diferència. Més necessitat va l'Organyà, desè dels onze equips del seu subgrup, amb 17 punts. Rep el Cervera, que de moment té cinc punts més a la classificació.