Tercera igualada consecutiva del Centre d'Esports Manresa al grup 3r de la Segona Divisió RFEF. Els jugadors de Ferran Costa han corroborat la solvència del seu entramat defensiu i han generat un número similar d'ocasions de gol que les creades pel Deportivo Aragón. Ambdues formacions no han pogut materialitzar-ne cap gràcies a les magnífiques aturades dels porters Òscar Pulido i Dani Rebollo i han signat unes justes taules.

Els amfitrions han assumit la iniciativa ofensiva des de l'inici de la confrontació, però una pilota perduda per Putxi en una zona del terreny de joc compromesa ha propiciat l'enverinat xut ras i creuat de Pablo Cortés que s'ha perdut a un metre de la base del pal esquerre de la porteria bagenca (min 5). La iniciativa ofensiva corresponia als blanc-i-vermells. Malgrat aquesta circumstáncia, una altra pilota perduda i un servei en profunditat han permès a Guillem Natanjo posar a prova les aptituds del porter manresà Òscar Pulido, que s'ha lluït per conjurar les seves enverinades rematades (minuts 16 i 21). En el tram final d'aquest primer període, Dani Rebollo ha blocat un intencionat xut llunyà de Jaume Pascual (min 36) i ha fet una increïble aturada per impedir que la gardela de Noah esdevingués el primer gol dels amfitrions (min 43).

En el context d'una fase del joc caracteritzada per l'equilibri, als sis minuts de la represa, Guillem Naranjo ha xutat fora en immillorable posició (min 52) i la rematada rasa i creuada de Pablo Cortés s'ha estavellat al pal (min 58). A partir del minut 61, el CE Manresa ha assumit la iniciativa i la possessió. Una acció d'estratègia executada arran d'un servei de falta ha culminat amb una rematada de cap de Putxi que ha topat a la base del pal dret de la porteria aragonesa (min 68) i la rematada de Javi López després d'una centrada de Dani Reina com a extrem dret, s'ha perdut arran d'aquest mateix pal (min 72).

El CE Manresa davalla fins a la sisena posició (36 punts), però si la UE Olot no guanya aquesta tarda a l'Olímpic de Terrassa, mantindrà el marge de nou punts amb el tretzè classificat, el conjunt que hauria de jugar les temudes eliminatòries per eludir el descens.