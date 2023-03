El camí del CG Puigcerdà en la lliga masculina d’hoquei gel va acabar dissabte a la nit a Jaca. La derrota per 6-3 en el segon partit del play-off de semifinals es va sumar al 3-7 de la setmana anterior a la capital ceretana i va posar el 2-0 en l’eliminatòria que classifica els aragonesos per la final, on es trobaran amb el Barça, botxí del Majadahonda també per 6-3 en el segon enfrontament de la sèrie.

El Puigcerdà sempre va anar per darrera a la difícil pista del Jaca. Després del 2-0 inicial, Granell va escurçar diferències, el mateix que va fer Zemchenko quan el marcador registrava un 3-1. En el darrer període, Capillas i Carbonell van sentenciar amb dos gols més que van deixar en intranscendent el que va anotar Granell. A darrera hora, Capillas va signar el 6-3 final.