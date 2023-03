La Cursa de la Dona de Manresa recupera la xifra de participants d'abans de la covid

Manresa ha viscut la Cursa de la Dona com una autèntica festa de l'esport. A primera hora del matí d'aquest diumenge, a la zona de la plaça de les Oques ja s'hi respirava ambient de cursa i un centenar de nens i nenes es preparaven per disputar la urbana infantil (patrocinada per Santasusana Grup de corredors d'assegurances). Eren curses d'entre 400 i 1.000 metres, dependent de la categoria. Amb moltes ganes i certs nervis, els més petits començaven la prova i l'acabaven contents i amb l'admiració dels seus pares i familiars, molts dels quals corrien també la cursa d'adults.

Amb un circuit de 5,2 quilòmetres i un desnivell positiu de 59 metres, la Cursa de la Dona era el repte marcat per a molts manresans i bagencs (patrocinada per Junyent Estudi Dental). Més de 800 persones s'han concentrat a la línia de sortida per començar a córrer tant bon punt s'ha fet el compte enrere. Entre els corredors, predominava la samarreta d'aquesta 7a edició de la Cursa de la Dona i Manresa era una marea blava.

Joves i grans, homes i dones han disputat pel centre de la ciutat una prova marcada per l'ambient festiu. El grup de batucada Xàldiga, zumba per escalfar, un Mickey i una Minnie passejant-se entre els participants, photocall per les fotos de l'abans i el després dela cursa, parades amb material esportiu, i exhibició de ballets i de castells un cop acabada la cursa. Tot plegat amb sol i temperatura de primavera.

Esteve Camps, director de la cursa, que organitza Vela Club Fitness, s'ha mostrat satisfet del nombre de participants: "Més de 900 persones entre les curses infantils i la de cinc quilòmetres és una molt bona xifra, estem contents. Pràcticament hem recuperat el volum d'abans de la pandèmia de la covid, que vam arribar al miler de corredors".

Esteve Camps ha destacat el caràcter festiu i familiar de la Cursa de la Dona, que se celebra cada any en el marc del Dia Internacional de la Dona i que fa que moltes dones se la facin seva com a espai de reivindicació. La presència de dones ha estat destacada, i de totes les edats, però els homes també hi han volgut ser.

El guanyador de la prova ha estat César Avellaneda, amb un temps de 18 minuts i 43 segons. I en categoria femenina, la primera noia que ha arribat a la meta ha estat Judith González, amb un temps de 21 minuts i 31 segons.

Molts esportistes i corredors acostumats a fer molts més quilòmetres, avui han fet els cinc de la Cursa de la Dona. És el cas de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy: "Un any més he participat a la cursa i ha anat molt bé".

També en feia una valoració molt positiva la corredora manresana Maria Lao, de 52 anys i acostumada a participar a proves diverses, juntament amb la seva parella. Aquesta vegada a més, l'ha fet acompanyada de la seva filla, Marta Cirujeda, de 23 anys, que s'estrenava en una cursa. Sense entrenar-se però decidida, s'ha penjat per primer cop un dorsal i ha fet un bon paper: "Estic molt contenta. He corregut la meva primera cursa i l'he acabada bé". No descarta fer-ne més, tot i reconèixer que hi ha hagut trams durs: "a les pujades ho he passat malament, però amb les baixades arriba la recompensa".

La seva parella, Arnau Casañas, de 25 anys i de Castellbell i el Vilar, també ha fet la cursa i ha quedat segon classificat sènior masculí. Ell està habituat a córrer i és un aficionat a les curses. La Cursa de la Dona l'ha fet per segona vegada i en aquesta ocasió, satisfet que també hi hagin participat els seus més propers. La seva germana i la seva neboda, Meritxell Casañas i la seva filla Laura Juez de 7 anys, també han corregut. De fet, nens i nenes petits no n'han tingut prou amb les proves infantils i han acompanyat els seus pares o avis a fer els cinc quilòmetres.

Gina Vidal, de 7 anys i de Navàs, ha fet la cursa de 400 metres i després encara li han quedat forces per fer la prova de cinc quilòmetres, en què també hi han participat els seus pares i el seu germà Nil. A la línia de meta, la Gina feia cara de satisfacció: "Estic contenta, però també molt cansada perquè he fet molt tros corrent, només he caminat a les pujades", ha explicat.

I al costat dels petits, també s'hi han sumat persones grans i jubilades. Arribaven amb cara de cansats però amb la il·lusió d'haver acabat els cinc quilòmetres: "Jo i la meva colla l'hem fet caminant, perquè ja tenim una edat, però ens ho hem passat molt bé i ja hem dit que l'any que ve repetirem", ha comentat Flòrencia Serradilla, de 64 anys.

La Cursa de la Dona, més festiva que competitiva, s'ha tancat amb l'entrega de premis als primers classificats en les diferents categories.

Primers classificats de la cursa de 5 km

Categoria masculina

César Avellaneda (Unió Atlètica Terrassa). Temps 00:18:43 Oussama Chouati (CA Avinent Manresa). Temps 00:18:52 Jordi Blancafort (Independent). 00:18:54

Categoria femenina

Judith González (Independent). Temps 00:21:31 Ivana Navas (Córrer Ayuda). 00:21:37 Anna Bayés (Matavalons). 00:22:25

Categoria Júnior (de 14 a 18 anys) Masculí

Roger Cots (Independent). Temps 00:22:21 Àlex Guixà (Independent). Temps 00:23:24 Aaron Royo (Independent) 00:23:25

Categoria Júnior Femení

Anna Camps (Independent). Temps 00:23:10 Núria Sellarés (Independent). 00:23:24 Jana Manubens

Sènior (de 19 a 39 anys) Masculí

Oriol Parcerisa (La Perla Blava). Temps 00:20:33 Arnau Casañas (Independent). Temps: 00:20:50 Rodrigo Nicolás Gari (Independent). 00:21:04

Sènior Femení

Ariadna Aivar (Independent). Temps 00:23:36 Neus Lladó (Independent). 00:23:51 Clàudia del Paso (Independent). 00:24:02

Màster (de 40 a 49 anys) Maculí

Albert Barniol (Independent). Temps 00:20:54 Bernat Terresa (Independent). 00:20:58 Sergi Adrià (Independent). 00:21:04

Màster Femení

Anna Garcia (Independent). Temps 00:23:36 Montse Gonzalo (Independent). 00:24:21 Vero González (Escaldats de Súria). 00:24:51

Veterà (més de 50 anys) Masculí

José Ramos (Independent). Temps 00:20:42 José Maria Martínez (Independent). 00:23:15 Josep Antoni Martínez (CAP). 00:23:35

Veterà Femení