L'Estación i el Fruitosenc van empatar (2-2) en un partit vibrant on els sallentins van avançar-se dos cops i, en ambdues ocasions, els de Sant Fruitós van igualar el marcador. Els santfruitosencs, que van fer debutar el porter juvenil Sergi Lizana, pugen fins a la cinquena posició, mentre que l'Estación és quinzena.

El partit es va desenvolupar amb molta intensitat i cap dels dos equips no va tenir un domini clar de la possesió. Al minut 24, Sergi Seriols va aprofitar un rebuig per a marcar el primer per els locals. Amb l'u a zero s'arribaria al descans, tot i les ocasions clares d'ambdós equips que no es van materialitzar.

El segon temps el partit va tenir un ritme similar, però amb més gols. Quinze minuts després del descans, Izan Checa convertia un xut des del límit de l'àrea per fer l'empat. Cinc minuts després, Marcel Pla aprofitava una jugada embolicada per tornar a avançar als sallentins. I, al cap de cinc minuts més, Guillem Orriols va rematar un rebuig d'un córner per posar el 2-2 definitiu. El joc travat i intens dels últims minuts van propiciar que no hi hagués més gols.