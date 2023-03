Els bons marxadors són capaços d'assolir grans velocitats tal i com han demostrat aquest matí Kevin Cerro i Gemma Mora, vencedors absoluts d'un 15è Memorial Villaplana que, de la mà del Club Atlètic Manresa, ha retornat la marxa atlètica al centre de la ciutat. Un centenar d'atletes de totes les categories, des de joves talents de 10 anys fins a veterans amb moltes milles caminades a les botes, han donat vida a una matinal que ha compartit protagonisme amb la Cursa de la Dona. Tot i que cadascú ha fet camí pel seu compte, ha estat curiosa la imatge de la coincidència dels primers metres de la prova popular amb el trànsit dels marxadors més joves, uns per la calçada lateral i els altres pel mig del segon tram del Passeig Pere III.

"M'agrada molt venir al Villaplana perquè sempre hi ha molt ambient". La frase la van dir tant Cerro com Mora després d'una prova absoluta de 5 km que s'ha disputat en el moment de més calor de la matinal. Els dos vencedors són assidus a una cita que no es disputava al centre de la ciutat des del 2019; la pandèmia la va ajornar un parell de cops i l'any passat es va celebrar a l'Estadi del Congost. "D'aquí a quinze dies hi ha l'estatal de 20 km a Còrdova, ... em sembla que de la calor no ens n'escaparem", afegia Mora lamentant que un rebrincada al turmell a la quarta de les cinc voltes del circuit l'ha deixat sense marca personal per només cinc segons.

CURSA ABSOLUTA FEMENINA - 5 KM Gemma Mora (L'Hospitalet At.)................23.58.0 Beatriz Cantero (Cornellà At.).................. 24.39.0 Marta Jiménez (AA Catalunya)................25.41.0 CURSA ABSOLUTA MASCULINA - 5 KM Kevin Cerro (Atl. Albacete).......................22.28.0 Joaquim Rico (AA Catalunya)..................23.29.0 Francesc Rodríguez (UGE Badalona)......23.52.0

El Memorial Villaplana ret homenatge a Enric Villaplana, manresà d'adopció que el 1948 va quedar novè en els 50 km marxa dels Jocs Olímpics de Londres. La d'aquest matí ha estat la quinzena edició d'una competició que ha tingut anades i vingudes i que vol consolidar-se en el calendari. La jornada ha tingut sis curses per a les diferents categories, i ha culminat amb la prova absoluta on han triomfat amb escreix Cerro, que s'ha escapat des de l'inici i li ha tret un minut a Joaquim Rico (AA Catalunya) a la meta, i Mora, que ha avantatjat Beatriz Cantero (Cornellà At.) en una quarantena de segons.

"Torno d'una lesió al peu que m'ha tingut un mes aturat i venia a Manresa a provar-me, a veure quines sensacions tenia", ha explicat Cerro després de la cursa: "i m'he sentit bé". Pendent d'acabar de completar la normalitat després de tenir un nervi del peu inflamat, el marxador de l'Albacete no es posa objectius pel que resta de temporada. "Segons l'estat de forma que tingui, m'ho aniré plantejant".

Mora, per la seva part, ha destacat la calor "que ha arribat de cop" després d'entrenar les últimes setmanes en unes altres condicions. "Anem d'un extrem a l'altre", ha afegit. L'atleta de l'Hospitalet ha recordat que "el Villaplana va ser la primera prova que vaig disputar quan vaig decidir que volia fer marxa", i ha explicat que té en l'estatal de 20 km que tindrà lloc el 26 de març a Còrdova. "Ara ja competeixo en la categoria absoluta, amb les olímpiques, i el meu objectiu és acabar entre les vuit primeres", ha comentat.

El club amfitrió, l'Avinent Manresa, ha destacat en categories de promoció amb els triomfs de Joan Rios en sub-10 i Noa Iftimi en sub-12, els segons lloc d'Elia Garcia en sub-12 i Eric Sorroche en sub-14 i la tercera plaça de Paulina Olivé en sub-10. Per la seva part, el millor màster ha estat Josep Martí, del CA Igualada Petromiralles.