La jove saltadora de l'Avinent Manresa Ona Bonet ha superat el llistó situat a 1.75 m i s'ha penjat la medalla d'or en la prova d'alçada del campionat d'Espanya sub-18 d'atletisme en pista coberta, que s'ha celebrat durant el cap de setmana a Salamanca. Per la seva part, el velocista Biel Cirujeda, també de l'Avinent, ha estat quart en els 200 metres amb una nova millor marca personal de 21.96.

Bonet va arribar a l'estatal amb la condició de favorita després de franquejar 1.80 amb només 16 anys. En la final celebrada aquest matí, la manresana ha anat superant totes les alçades al primer intent i, després de passar per sobre de l'1.75, ha intentat una marca de 1.83 però ha derribat la barra en els tres intents dels que ha disposat. No obstant això, ha pujat al graó més alt del podi superant en dos centímetres Paula López (FC Barcelona), mentre que Zuzanna Bednarek (Cornellà At.) ha quedat tercera, amb 1.69.

La saltadora suma un nou èxit en una temporada en la que s'ha proclamat també campiona catalana absoluta, a Sabadell.

Biel Cirujeda ha signat un campionat esplèndid rebaixant dues vegades la seva marca personal en el doble hectòmetre i quedant-se a les portes de les medalles. Després de guanyar la seva sèrie amb 22.27, a les semifinals va fer 22.04, quatre centèsimes per sota del seu anterior millor registre. I un cop a la final, encara va retallar una mica més el temps baixant per primer cop dels 22 segons, ja que ha estat quart amb 21.96. El bagenc ha estat superat per Isaias Artigas (Muntanyenc St. Cugat), amb 21.57 (rècord dels campionats) i Rodrigo Fito (CD La Armuña), amb 21.76, que han disputat la final A, i Álvaro Olmedo (Trops Cuevas de Nerja), que l'ha superat en la final B amb 21.82.

En la prova de llargada, victòria d'Héctor Delgado (Clator Orotava), amb 7.09, i 14è lloc per Martí Rodríguez, amb 6.24.