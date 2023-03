El Monbus Igualada ha sumat una victòria importantíssima a la pista d'El Olivar (61-68), un resultat que, a més, li permet empatar l'average amb un adversari que té ara un triomf més a la classificació i que es va imposar per la mateixa diferència (58-65) en el duel de Les Comes. En cas d'equilibri al final de temporada entre aquests dos equips, caldria anar a l'average general, que ara mateix és de +21 per als aragonesos, però que es pot recuperar.

El partit dels anoiencs ha estat de no rendir-se en cap moment, tot i anar gairebé sempre darrere en el marcador, i pensar que la remuntada podria ser possible. El Olivar ha anat sempre a davant i ha arribat al final del tercer període amb un curt avantatge de tres punts, en la línia de tot el partit. De fet, encara guanyava per una màxima distància de sis punts (61-55), a 3.14 per a la finalització. Però a partir d'aquí no ha anotat més. L'Igualada ha capgirat el resultat amb un triple de Carles Fons, el seu millor home, i ha acabat guanyant de set punts amb un tir lliure de Bernadí i un bàsquet de Sala a 20 segons. L'Igualada-Esparreguera que s'acosta, amb un triomf d'avantatge per a l'equip d'Óscar Navarro, es preveu espectacular. ANAGÁN EL OLIVAR: Rodríguez 18, Aso 10, Stosic 6, Alias 5, Flores -cinc inicial- Langarita 20, Vidarte 2, Urdiain, Valero, Sistac i Monreal MONBUS IGUALADA: Burgès 9, Benito 3, Fons 21, Balta 2, Tejero 7 -cinc inicial- Enrich, Bernadí 11, Sala 4, Dagà 8, Farrés i Germà de Travy 3 ÀRBITRES: Fau i Miguel PARCIALS: 16-11, 34-30 (descans), 50-47, 61-68