Sorprenent derrota de la UD San Mauro (3 a 2) al terreny de joc del fins ahir cuer del grup 2n de la Primera Catalana, el Club Atlètic Alpicat, una formació que només havia obtingut una victòria a la lliga.

El desenvolupament del partit va estar condicionat pel fort vent que bufava, dissabte a la tarda, a la població del Segrià. A més d’una força extrema, les ràfegues de la ventada canviaven contínuament de direcció. En aquest context i en un camp de dimensions reduïdes com el Municipal d’Alpicat, els jugadors de Jesús Milán es van trobar incòmodes durant tot el primer període. Les ràfegues impedien als de Santa Margarida de Montbui trenar el seu característic joc combinatiu i la força del vent convertia en inviable intentar superar la defensa de l’oponent a través dels serveis en profunditat. Així doncs, ni una ni altra formació van generar accions de perill durant els primers quaranta minuts. Llavors, una passada a l’espai va habilitar el davanter de referència dels amfitrions, Joan Vendrell, per encarar en solitari el porter maurista Romans Carrillo, abans de batre’l amb una rematada inapel·lable.

Els montbuiencs van prémer l’acceleredor ofensiu a la represa. A més, jugar amb el vent en contra els afavoria i Martí Just va estar a punt d’aprofitar una errada del porter local per reequilibrar el marcador. En contraposició, uns minuts després, Joan Vendrell va marcar el 2 a 0 després de protagonitzar una magnífica jugada individual (min 57). El golejador va completar un hat-trick quan faltaven onze minuts per al final (3 a 0). El maurista Javi García va replicar tot seguit i Edu Cortada va reduir el desavantatge visitant a la mínima expressió (min 87). Malgrat tot, els montbuiencs no van poder aconseguir el gol de la igualada.