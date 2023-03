És difícil que el Baxi Manresa acabi primer de grup a la Champions però té al seu abast la segona plaça i, per tant, l’accés als quarts de final. Amb aquests pressupòsits afronta l’equip de Pedro Martínez la visita avui al vespre a la pista del líder Telekom Bonn. Una victòria l’envia directament als quarts i la derrota activa les altres dues opcions per assolir l'objectiu: la victòria del Rytas a Istanbul en el partit de dimecres també li val als bagencs, així com perdre per tretze punts o menys a Vilnius en la darrera jornada.

El Telekom és un dels grans candidats al títol de la Champions. Amb un joc dinàmic, a hores d’ara ocupa el liderat de la Bundesliga en pugna amb l’Alba Berlín i el Bayern Munic, i a la competició europea ha guanyat 9 dels 10 partits disputats fins el moment, 5 a la primera fase i 4 en el grup on hi ha el Baxi. De fet, l’1 de febrer passat, els alemanys van assaltar el Nou Congost amb un clar 69-87.

Guillem Jou ha comentat en la prèvia del partit que «l’equip està bé, tot i que fa menys de 24 hores que vam jugar». Sobre el rival, l’escorta de Llagostera destaca que «TJ Shorts és un gran jugador i genera molt, però tenen un equip sòlid, juguen bé junts i van agressius a cistella».

Absent al Palau Blaugrana en la darrera jornada de la Lliga Endesa per fatiga, en principi estarà a disposició de Pedro Martínez, el mateix que Dani García, amb molèsties. El tècnic blanc-i-vermell té els tretze jugadors disponibles i n’haurà de descartar un.

TJ Shorts, esmentat per Jou, és el líder d’un Bonn que també té altres efectius de gran categoria com Delany, Tadda, Herrera o Kratzer. Respecte del partit del Nou Congost, és baixa Tyson Ward, que va fer 19 punts i va agafar 9 rebots a la pista manresana. L’escorta nordamericà és baixa per unes quantes setmanes.

El pivot Martinas Geben ha assegurat que «l’equip està concentrat en el següent repte», tot i que «hem tingut un viatge llarg fins a Alemanya». Sobre el Telekom, ha dit que «té un bon equip, amb un nucli que ha jugat junt els darrers tres o quatre anys, i un grup de tres o quatre jugadors que qualsevol dia poden anotar 20 punts». El jugador lituà ha afegit que «no estem concentrats en ser primers de grup sinó en el proper partit i, després, el duel amb el Betis a casa».