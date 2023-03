Meri Medina i David Granados van córrer, juntament amb una colla d’amics, la Cursa de la Dona. Són un matrimoni de Manresa, de 55 anys ella i 53 ell.

Fa molts anys que surten a córrer i participen a curses?

M.M: Jo sí, vaig començar a córrer fa uns deu anys i no ho he deixat mai. I, a part de la Cursa de la Dona, n’he fetes moltes més: la Vinya Cross, la dels Corriols, la dels Bombers de Barcelona... El meu home, en canvi, fa poc que corre i ha fet poques curses, però Déu n’hi do com hi va!

D.G: Jo em vaig animar durant la pandèmia i vaig començar a córrer amb ella. El repte era fer la Cursa de la Dona de Manresa i acabar-la.

L’han acabada bé i contents, oi?

Sí, hem gaudit junts d’un dia fantàstic i d’una cursa molt maca i divertida. L’hem feta amb una colla d’amics i ens ho hem passat molt bé. Cinc quilòmetres es fan bé, tot i que les pujades inicials del recorregut costen i cansen.

Ja saben quina serà la propera prova en què participaran?

No ho sabem, però a les curses populars que hi hagi per aquí a la zona segur que ens hi apuntem.

Els agrada fer esport?

M.M: Sí, sortim a córrer tres dies per setmana, jo faig classes de pilates i ell neda.