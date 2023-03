La manresana Eva Gómez, de 45 anys, va córrer ahir la seva segona Cursa de la Dona.

Com ha anat la cursa?

Molt bé, corrent hem passat calor, però ha anat molt bé. És cert que hi ha hagut algun tram dur, però en general és un recorregut assequible i hi ha un ambient molt bonic, increïble.

S’havia marcat algun repte?

Acabar-la i intentar no caminar, i ho he aconseguit. Estic molt contenta. La satisfacció d’acabar una cursa és tan gran que no descarto fer-ne més.

De moment ja n’ha fetes dues?

Sí, la Cursa de la Dona de l’any passat i la d’aquest any. Jo vaig començar a córrer arran de la pandèmia i m’hi he anat aficionant.La idea és repetir l’any que ve?

Sí, i millorar el temps si pot ser. Tot i que a vegades costa trobar temps per sortir a entrenar-me, la idea és fer-ho i participar en iniciatives com aquesta. A més, soc veïna del carrer de Carrasco i Formiguera, de Manresa, aquí al costat de la sortida i l’arribada; per tant, no tinc excusa. També soc usuària del Vela Club Fitness.

Ha corregut sola?

Sí, però tenint en compte que és una cursa molt festiva i que està molt bé, l’any que ve intentaré moure més gent i també els meus fills, de 7 i 9 anys.