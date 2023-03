Un total de 516 plaques fotovoltaiques, que ocupen una extensió d’un miler de metres quadrats, proporcionaran energia a les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella de Manresa quan s’acabin les obres que van començar al febrer i han de durar fins a Setmana Santa, tal i com ha explicat avui l’alcalde Marc Aloy en una visita a les teulades de la infraestructura per conèixer un projecte que vol reduir la despesa energètica de les instal·lacions en un 35 %. «Aquestes xifres equivalen al consum anual de 96 llars», ha afegit Aloy.

La lluita contra l’emergència climàtica i l’augment desmesurat del cost de l’energia a causa de la guerra d’Ucraïna fa cada cop més evident la necessitat de disposar de fonts energètiques renovables, ha apuntat Pol Huguet, regidor de Ciutat Verda. Acompanyats d’Antoni Ventura i Josep Maria Zaragoza, gerent i sotsdirector d’infraestructures d’Aigües de Manresa, els dos polítics republicans han insistit en la necessitat d’aprofitar que «som un país de sol» per «autogenerar energia».

Les plaques estan disposades en cinc espais del terrat de les piscines, des del qual no només hi ha unes vistes esplèndides sinó també molta exposició solar. Amb una inversió de 445.618,19 euros, que es podrà amortitzar en prop de tres anys, segons han apuntat els responsables tècnics i polítics de l’operació, el més de mig miler de panells que s’estan instal·lant permetran una reducció d’emissions de CO2 de 127 tones, l’esmentat equivalent a gairebé un centenar d’unitats residencials.

El territori fotovoltaic que s’està construïnt a les piscines és el més gran dels equipaments públics de la ciutat, una cinquantena dels quals figuren en el pla municipal per gaudir d’aquesta fórmula de generació d’energia elèctrica, benefici mediambiental i estalvi econòmic. En el Complex Congost, és a dir, el que abans era conegut com el pavelló del Vell Congost, ja hi ha 32 plaques, una xifra que les Manel Estiarte superen amb escreix. No en va, tal i com ha apuntat Ventura, unes piscines són una instal·lació complexa que té una despesa molt alta. «L’increment en la factura es va produir a partir del segon semestre i va ser del 50 per cent», ha indicat el gerent d’Aigües de Manresa.

L’Ajuntament i Aigües de Manresa van signar l’octubre de l’any passat un acord per accelerar la transició energètica dels equipaments públics. Un dels propers que tindrà plaques serà el Teatre Kursaal, i ja s’han redactat els projectes per actuar de la mateixa manera al Mercat Puigmercadal i el local municipal de Bufalent. Escoles i pavellons són, entre altres, alguns de la cinquantena d’equipaments públics on també s’hi ubicara plaques fotovoltaiques.