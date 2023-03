L’Audiència Nacional investiga els pagaments que va fer la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per serveis de ‘coaching’ a Javier Enríquez, fill de l’exvicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira durant la presidència d’Ángel María Villar. Així consta en una providència de 13 de març firmada pel magistrat Alejandro Abascal, a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del mateix grup que Regió7, que en sintonia amb la Fiscalia Anticorrupció ha encarregat a la Intervenció General de l’Estat (IGAE) que analitzi aquests abonaments, per almenys 4.400 euros, realitzats entre el 2011 i el 2016.

En una recent compareixença d’Andreu Camps, secretari general de la RFEF, aquest va reconèixer que també Javier Enríquez es va beneficiar del cobrament de 13.000 euros en virtut de la prima que se li va pagar com a membre integrant de l’‘staff’ de la selecció absoluta a l’Eurocopa del 2008, en la qual va resultar victoriosa la selecció espanyola entrenada per Luis Aragonés.

Escrit de LaLiga

El jutge Abascal ha dictat aquesta resolució després que LaLiga presentés un escrit davant el Jutjat Central d’Instrucció número 1 de l’Audiència Nacional, –en el qual s’investiga el cas Soule sobre la presumpta corrupció de la Federació de Futbol–, en què es reclamava que l’organisme federatiu, ara liderat per Luis Rubiales, aportés les factures o suports de les despeses comptabilitzades.

Segons el document presentat per LaLiga, al qual ha tingut accés aquest diari, aquests serveis de ‘coaching’ van resultar abonats en part per l’organisme dirigit per Javier Tebas, dels quals el 18,75% procedien dels ingressos obtinguts amb les quinieles.

Contra el FC Barcelona

Aquesta decisió de l’Audiència Nacional es coneix a penes uns dies després que es fes públic que la Fiscalia de Barcelona havia denunciat per presumpta corrupció continuada al FC Barcelona, com a persona jurídica, pel pagament del voltant de 7 milions d’euros a l’exdirigent arbitral Enríquez Negreira per suposades assessories.

Aquestes indagacions han recaigut al Jutjat d’Instrucció número 1 de Barcelona, que haurà de determinar si, com defensa el Ministeri Públic, els pagaments de l’equip blaugrana a Enríquez Negreira tenien per objectiu que aquest «fes actuacions tendents a afavorir el FC Barcelona en la presa de decisions dels àrbitres en els partits que disputés el club, i així en els resultats de les competicions».

Altres querellats són els expresidents del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu i Sandro Rosell, però també els exexecutius del club Óscar Grau i Albert Soler.

El paper de Contreras

El Ministeri d’Hisenda va bloquejar el 26 d’octubre l’empresa Tresep 2014, de la qual segons van publicar els diaris ‘infoLibre’ i ‘El País’ es va valer presumptament l’exdirectiu del FC Barcelona, que va morir al desembre, Josep Contreras Arjona per cobrar junt amb Enríquez Negreira els diners que va abonar el club blaugrana.

Així consta en una resolució firmada per la directora del Departament de Gestió Tributària de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, Rosa María Prieto del Rei, avançada per EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. En aquest sentit, la Reial Federació Espanyola de Futbol ha defensat la legalitat de les seves actuacions.