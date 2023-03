El Club Bàsquet Artés organitza aquest dimecres a les vuit del vespre un acte destinat a les famílies de tots els basquetbolistes del club. Es farà a la sala Dos de Gener del Centre Cultural Cal Sitges i anirà a càrrec de la formadora Anna Rovira, que es preguntarà "Què podem fer davant de la violència sexual a l'esport?".

Durant l'acte, a més ,el club bagenc farà una presentació del protocol que ha elaborat per impedir l'assetjament a l'activitat esportiva que du a terme. Aquesta és una iniciativa cada cop més necessària per evitar un fenomen de gran impacte social i que moltes vegades no s'ha pogut evitar per falta d'iniciativa tant en les entitats, com en les autoritats. En l'acte, col·laboren l'ajuntament i la federació catalana.