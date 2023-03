El Club Esportiu Navàs es va imposar en el duel de màxima rivalitat intercomarcal que van protagonitzar, diumenge, al Municipal de la Devesa, les amfitriones i el FC Montmajor (2 a 0). Aquest triomf certifica que les navassenques es troben en el millor moment de la temporada. No endebades, les jugadores d'Iván Álvarez han signat tres victòries i un empat en les últimes quatre jornades de lliga i arrabassen el sisè lloc a la classificació a les montmajorenques.

El tècnic de les berguedanes, Marc Canturri, pretenia implantar una asfixiant pressió al terreny de joc de l'oponent per afavorir que el joc es desenvolupés a la parcel·la defensiva del CE Navàs i, alhora, impedir a les amfitriones efectuar precisos serveis en profunditat a l'esquena de la seva defensa. Malgrat tot, abans de poder constatar la correcta execució del seu plantejament i la seva efectivitat, el FC Montmajor ja perdia. Quan només s'havia jugat mig minut i escaig, Judith Aguayo va esbotzar la defensa visitant amb una vertiginosa incursió com a extrem esquerra i la seva passada enrere, al segon pal, va habilitar l'altra extrem navassenca, Eva Espelt, per rematar a gol de primera a boca de canó (1 a 0).

Les visitants van necessitar uns minuts per assimilar la batzegada i refer-se. Quan la recuperació semblava efectiva i començaven a fer-se amb el domini del centre del camp i a assumir la iniciativa ofensiva, van rebre una sotragada que seria definitiva. La lateral dreta groc-i-negra Anna Ros va iniciar des de la seva posició natural una increïble cavalcada en diagonal superant a totes les defenses de l'oponent que pretenien aturar-la o arrabassar-li la pilota i va culminar la jugada amb una assistència envers Eva Espelt. La màxima golejadora de les amfitriones (14 gols) va penetrar per la dreta a l'àrea de penal, va encarar en solitari la portera Júlia Vilalta (min 22) i la va batre amb una inapel·lable rematada creuada (2 a 0).

El FC Montmajor va prémer l'accelerador ofensiu amb l'objectiu de minimitzar el seu desavantatge abans del descans. Per incidir en aquesta aposta, Marc Canturri va fer dues substitucions al minut 30 i va donar entrada al terreny de joc a Alba Vilaredes i Rocío Herrerías. Les visitants van generar dues accions de perill remarcables en els últims quinze minuts del primer període, gràcies a dos precisos canvis d'orientació del joc. Malgrat tot, tant Maria Montañà com Rocío Herrerías van culminar aquestes jugades amb un xut creuat per sobre el travesser. Macarena Santos i Eva Espelt van signar la rèplica de les groc-i-negres.

La segona meitat de la confrontació va ser vibrant. Ambdues formacions van maldar amb intensitat per imposar-se al centre del camp i fer-se amb el tempo del partit. Però ni navassenques ni montmajorenques van aconseguir sotmetre el seu oponent i les alternatives en el joc van caracteritzar el desenvolupament de tot el segon període. En aquest context, tant les locals com les visitants van generar accions de perill, tot i que el conjunt del Berguedà va disposar de més arribades a l'àrea. Rocío Herrerías no va poder superar la portera groc-i-negra Júlia Font en un mà a mà ni arran d'una incursió des de l'esquerra i el xut creuat de Martina Vilà es va perdre arran de la base del pal dret de la porteria del CE Navàs. La defensa local va evidenciar la seva solidesa en aquesta fase del matx.

La millor ocasió de les visitants va arribar a l'entorn del minut 85. La mitja punta Judit Bruch va executar amb mestria un perillós servei de falta prop del vèrtex superior esquerre de l'àrea de penal navassenca, però Júlia Font va encetar a impedir que l'esfèrica entrés a la seva porteria per la mateixa creueta superior esquerra i, després, la pilota es va estavellar al travesser. Eva Espelt va poder transmutar el triomf en golejada en el tram final de la confrontació, però quan la seva rematada ja havia superat Júlia Vilalta, Dubraska Salomé Pereira va impedir que el tercer gol de les amfitriones pugés al marcador.

El FC Pirineus Starc Hotel signa taules al feu de l'Olímpic Can Fatjó però continua optant al títol de lliga

El duel trepidant que van oferir a Rubí l'Olímpic Can Fatjó i el FC Pirineus Starc Hotel va finalitzar en taules (4 a 4). La màxima golejadora del conjunt de la capital de l'Alt Urgell i del grup, Queralt Llompart (26 gols en 17 partits jugats), va neutralitzar dues vegades l'avantatge adquirit pel conjunt rubinenc durant el segon període.

Quan tot just s'havien consumit deu minuts de la primera meitat, Anna Hernández va avançar les urgellenques a l'electrònic. Gisela Fernández va reequilibrar el marcador al minut 24, però Andreina José Silva (min 27) va possibilitar que el FC Pirineus Starc Hotel es retirés al vestidors amb avantatge (1 a 2). A la represa, el quart classificat, l'equip del grup 2n de la Segona Divisió Femenina que juga un futbol de més quirats, va empatar (min 53) gràcies a un gol materialitzat, altra vegada, per Gisela Fernández. Onze minuts després, Danna Jovanka Zaraguayo va culminar la remuntada rubinenca (3 a 2). Queralt Llomplart va reequilibrar el marcador (min 72), però Ariadna Blekhir (min 78) va fer el quart gol de les amfitriones i va fer somiar el seu equip amb el triomf. Queralt Llompart, in extremis, va establir les taules definitives.

La UD Can Trias, fins ara líder, va protagonitzar la gran sorpresa de la jornada. El conjunt vallesà va cedir un empat del tot inesperat al seu terreny de joc contra el CFB Montcada (2 a 2) i va cedir la primera posició al Jàbac i Terrassa, que es va imposar per un mínim 1 a 0 a la UE Calaf. Atès que el Comitè de Competició ha donat per finalitzat el partit corresponent a la 17a jornada que va enfrontar el CE Moià i el FC Pirineus Starc Hotel amb el marcador que reflectia l'electrònic (0 a 4) quan una pedregada va obligar a suspendre'l (min 54), el Jàbac i Terrassa encapçala la classificació amb 41 punts, seguit per la UD Can Trias (40) i pel FC Pirineus Starc Hotel (39). El FC Pirinaica ocupa la quarta posició (37 punts). Les vermelles van sumar l'onzè triomf de l'exercici en superar l'ENFAF Andorra B (2 a 0), gràcies al gols materialitzats per la central Noura Boukrik (min 5) i la portera Sheila Artigas (min 8).

El CF Capellades segella a Badia del Vallès la primera victòria

Per últim, assenyalar que el CF Capellades va aconseguir el primer triomf de la temporada al terreny de joc del cuer, el CD Badia (0 a 1). Un gol de la mig centre Dennise Liébana (min 51) va propiciar la meritòria victòria del volenterós conjunt anoienc que, a hores d'ara, suma els mateixos punts que el CE Moià a la taula classificatòria (9). La formació de la capital del Moianès va descansar en aquesta 19a jornada.

Segon triomf seguit a la Primera Divisió d'un CF Martorell que opta a assolir la permanència

Després de sotmetre la UD Parc (6 a 1) al Municipal Torrent de Llops i d'aconseguir la primera victòria a la lliga, el CF Martorell va tornar a vèncer. Les blanc-i-vermelles es van imposar al feu de la Fundació AE Prat (1 a 4), en partit corresponent a la 22a jornada del grup 1r de la Primera Divisió Femenina. Les jugadores de José Luis Serrato i Iván Lorca van sentenciar el duel en només sis minuts. Un doblet de Magnòlia Castellnou (minuts 15 i 21) i un gol d'Ainhoa Alonso (min 17) van posar un 0 a 3 a l'electrònic inabastable per al conjunt pratenc. Ainhoa Alonso va establir el marcador definitiu en materialitzar el seu tretzè gol a la lliga (min 80).

Les blanc-i-vermelles es mantenen a la dissetena i penúltima posició, però els 13 punts que han sumat les situen a només quatre del quinzè, el CE Òdena (17), la primera formació que eludiria el descens de categoria. Les anoienques van empatar sense gols al Municipal de la Sort amb la Fundació CE Júpiter, però el seu bagatge en les darreres vuit jornades és molt migrat: dos empats i sis derrotes.

Remuntada i victòria del Club Esportiu Berga al feu del CD Fontsanta-Fatjó

Tot i ser un nouvingut a la categoria, el Club Esportiu Berga és, en aquests moments, l'equip més competitiu de les nostres comarques a la Primera Divisió Femenina. Les jugadores de Pau Gallardo van vèncer al terreny de joc del CD Fontsanta-Fatjó (2 a 3) i ja sumen vuit jornades sense conèixer la derrota (quatre victòries i quatre empats). El conjunt del Baix Llobregat va adquirir avantatge a l'electrònic mitjançant una anotació de Mara González (min 13). Tot i l'adversitat, les berguedanes no es van destarotar i Talia Soto (min 23) i Ona Rodríguez (min 72) van propiciar la remuntada blanc-i-vermella. Ona Rodríguez va sentenciar el triomf (min 87) en materialitzar el seu vint-i-sisè gol a la lliga. La cornellanenca Sandra Rizo va establir el marcador definitiu (min 89). A hores d'ara, el Club Esportiu Berga ja figura a la zona mitja de la classificació del grup 2n (28 punts).

En contraposició, la delicada situació classificatòria del Club Gimnàstic de Manresa i del CF Solsona s'agreuja. Les manresanes van competir al camp de l'ENFAF Andorra i van cedir per un mínim 1 a 0, però continuen a la zona de descens (17 punts). El Club Gimnàstic ha cedit quatre derrotes consecutives en les darreres jornades. Per la seva banda, el CF Solsona va encaixar una golejada d'escàndol al feu del primer classificat, l'EF Mataró (11 a 0). Les jugadores d'Alexandre Estany han cedit cinc derrotes seguides però, amb 19 punts, mantenen la quinzena posició, és a dir, de moment, eludeixen les tres places que impliquen la pèrdua de la categoria al final de la competició.