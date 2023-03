Els esportistes cadets del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès van aconseguir vuit posicions de podi individuals en la Supercopa d'Espanya que es va celebrar a Alacant. Amb aquests resultats, i formant part de la selecció catalana, els competidors del centre van ser decisius per donar la victòria a Catalunya per davant d'altres comunitats tradicionalment més exitoses com Madrid, Andalusia o el País Valencià.

Així, els competidors de casa nostra van assolir tres ors, dues plates i tres bronzes. Les victòries van correspondre a Àlex Llamas (Esport7 en menys de 50 kg.), Adrià Marín (Judo Moià, menys de 73) i Guillem Lozano (Esport7). Les plates van ser per a Luca de Palma i Aleix Bell, tots dos de l'Esport7 en menys de 63 i 55 kg. Els bronzes, per la seva banda, van correspondre a Júlia Beltran (Judo Ripoll, menys de 48 kg.), Helga Barris (Esport7, menys de 52) i Julen Muñoz (Esport7, menys de 55). També va destacar el setè lloc d'Arnau Domínguez i van competir sense obtenir resultat Ariadna Álvarez, Izan Moreno, Adrià Serrat, Biel Perau i Jordi Benito. Tres d'ells, Lozano, Llamas, Marín i De Palma van confirmar la seva presència a l'estatal i alguns altres es jugaran el lloc a la Supercopa de Catalunya.