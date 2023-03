Després de completar tretze jornades de la competició imposant-se a tots els seus oponents, el CF Castellterçol no va poder assaltar el feu de la UE l'Estartit i va cedir al terreny de joc del segon classificat (2 a 0). Imposar-se al conjunt del Baix Empordà hauria permès a les jugadores entrenades per Isidor Nuevo situar-se a només un punt del seu oponent, amb un partit jugat menys, és a dir, tenir a l'abast la segona posició. Tot i la derrota, les castellterçolenques mantenen el tercer lloc a la taula classificatòria (39 punts).

Les amfitriones van sorprendre les visitants amb el seu plantejament tàctic. La UE l'Estartit va renunciar a bastir les seves accions ofensives a través del joc combinatiu i va optar per fonamentar el seu atac en els constants serveis en profunditat envers la posició de la seva davantera de referència, Irene Sánchez, una futbolista que no va prendre part en el partit de la primera volta disputat al Moianès. Irene Sánchez va excel·lir a l'hora de controlar els serveis que rebia d'esquena a porteria i d'assistir les seves companyes de línia o bé a les migcampistes locals que s'incorporaven a l'atac. Una acció d'aquesta tipologia de Sánchez va habilitar l'extrem dreta estartidenca Alba Gasull per esbotzar la línia de tres centrals del conjunt castellterçolenc i per encarar en solitari la portera Desirée Fernández, a la qual va batre amb una inapel·lable rematada (min 9).

Les visitants van resituar-se per tallar l'hemorragia provocada pels constants embats ofensius de les amfitriones, però cap dels plantejaments defensius emprats durant el primer periode es va revelar com a completament efectiu. En aquest context, Alba Gasull va aprofitar el refús de Desirée Fernández a una canonada armada per Irene Sánchez (min 38) per ampliar l'avantatge de la formació dirigida per Ramon Codina (2 a 0).

La mig centre visitant Aina Pratdesaba va haver de ser substituïda al descans per una indisposició. El CF Castellterçol va modificar la seva estructura d'equip (del característic 3-4-3 al 4-4-2) a l'inici de la represa amb l'objectiu d'ocupar millor els espais en defensa i d'impossibilitar la generació d'ocasions de gol a la UE l'Estartit. Aquesta opció tàctica va reeixir i les visitants van equilibrar el joc al centre del camp. Malgrat tot, no van tenir l'habitual lucidesa a l'hora de generar accions ofensives i la defensa local va saber neutralitzar les tres davanteres castellterçolenques (Jana Nuevo, Júlia Catot i Nora Rosales). Les visitants van cridar l'atenció de la portera Alba Pilar Parcero amb alguna rematada llunyana, però no van poder generar cap ocasió clara de gol per minimitzar el seu desavantatge.