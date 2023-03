Tercera victòria seguida del CF Igualada a la Fase per a l'Ascens a Primera Divisió Nacional de la Preferent Femenina. Les jugadores de Víctor Torrijos van posar el punt final a una ratxa de deu jornades sense perdre del Girona FC i es van imposar al conjunt blanc-i-vermell amb solvència (3 a 1). El tercer triomf consecutiu de les blaves a la Fase per a l'Ascens, el vuitè entre el final de la primera fase i l'inici de la segona de la competició, permet a les anoienques consolidar-se al capdavant de la classificació.

El CF Igualada va afrontar el transcendent duel amb nombroses baixes per lesió, tal com és habitual en aquest tram de la lliga. La intensa pressió defensiva al terreny de joc de l'oponent de les blaves va fructificar de seguida. Les igualadines van pispar una esfèrica i Laura Marcet va etzibar una gardela que es va convertir en el primer gol de les amfitriones en entrar a la porteria defensada per Judit Sacrest per una de les creuetes superiors (min 1). Lògicament, l'avantatge adquirit va avalar el plantejament inicial del CF Igualada que va assumir la iniciativa ofensiva i la possessió de la pilota.

Malgrat tot, de forma puntual, el Girona FC aconseguia armar ràpids i incisius contracops i Queralt Iglesias es va haver de lluir per evitar el gol de l'empat en un mà a mà amb una davantera visitant (min 24). A continuació, Laia García Peke va forçar un penal que Mar Serracanta (min 28) va transformar amb mestria (2 a 0). Tot i el desavantage, el conjunt del Gironès no va defallir i Paula Lloret va minimitzar la diferència a l'electrònic en aprofitar una perillosa falta per marcar el 2 a 1 (min 43).

A la represa, les gironines van augmentar la intensitat de la seva pressió defensiva i van dificultar la circulació de la pilota a les anoienques. Les accions de perill de les blaves van deixar de sovintejar, tot i que una canonada de Gina Serra es va estavellar al travesser (min 55). En els següents vint minuts, les amfitriones van evidenciar la solidesa de la seva defensa i van conjurar tots els embats ofensius de les visitants. Mar Serracanta va esvair la incertesa sobre el resultat final de la confrontació en superar Judit Sacrest (min 73) amb una mortífera rematada arran de pal (3 a 1). El segon gol de Serracanta va comportar la capitulació de les blanc-i-vermelles i el CF Igualada va controlar el tempo del partit en els darrers minuts de la confrontació.

Els altres resultats d'aquesta tercera jornada de la Fase per a l'Ascens de la Preferent Femenina van ser els següents: SE AEM Lleida B, 4 PBB la Roca, 1; Fundació Terrassa FC, 1 FC Cerdanyola, 2 i UE Porqueres, 3 FC Sant Cugat, 3.