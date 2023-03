Dues plates per a la representació de l'Avinent Manresa i dos bronzes per a la del CA Igualada Petromiralles és el balanç de les nostres principals formacions en els Campionats de Catalunya d'atletisme sub-16 que es va fer a la pista coberta de Sabadell.

Així, en el salt de perxa femení, Ona Dalmau va quedar segona amb un millor salt de 3.05 metres i va compartir la medalla de plata amb Júlia Cervantes, de l'AA Catalunya. L'or indiscutible va ser per a Alba Benito, del Laietània, que va saltar 3,63 metres. Dalmau va fer després tres nuls sobre 3,15. El seu concurs anterior havia estat sense cap errada.

També va guanyar la medalla de plata Mercè Junyent en els 60 metres tanques. L'atleta de l'Avinent, que havia guanyat la seva semifinal amb 9.19, va rebaixar el temps i va fer 9.15 en una final guanyada per Jana Queralt, de l'Aldahra Lleida, amb 8.95. El bronze va ser per a Ada Serrano, del CA Figueres, amb 9.20.

De la resta de representació de l'Avinent van destacar els cinquens llocs d'Abril Vallbona, cinquena en els 600 metres amb 1.42.98, i Raïssa Garcia, que va ocupar el mateix lloc en l'alçada, amb 1,53 metres. També Carla Rovira, setena en els 60 metres amb 8.09 i en la llargada amb 5,11 metres.

Dos podis més

Per la seva banda, el CA Igualada Petromiralles va obtenir dos bronzes. Lucía Molina va ser tercera en el salt de llargada amb 5,27 metres, un centímetre per davant del quart lloc de Judit Franco, de l'AA Catalunya. Molina va quedar a tres centímetres de la plata d'Esperanza Ebube, del CA Vic (5.30) i a cinc de l'or de Martina Hurtado, de l'Hospitalet Atlètic (5.32). Molina, com la seva companya Etna Torras, quarta en perxa i setena en els 60 tanques, van assolir les mínimes per als estatals que es faran a Ourense.

També va assolir el bronze Jordi Pastor en el llançament de pes, amb un llançament d'11,90 metres. Va assolir 17 centímetres sobre el quart lloc de Luis Ros, de l'AA Catalunya (11.73). Pastor va quedar a gairebé un metre de la plata, de Pau Crespo, del CA Tarragona (12.86) i encara més lluny de l'or de Daniel Gonzalo, del Nou Barris, amb 13.30. Van destacar, a més, els cinquens llocs de Mabintou Camara en els 300 metres i de Blanca Moreno en el triple salt.