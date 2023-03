El Campus Rafa Martínez, una de les cites més consolidades de les nostres comarques pel que fa a les estades esportives d'estiu, ja té obertes les inscripcions de la seva quinzena edició. Aquesta tindrà lloc del 2 al 15 de juliol i va adreçada a jugadors d'entre 6 i 16 anys.

Com és habitual, el campus es farà en dues tongades d'una setmana cadascuna i hi ha un 20 per cent de descompte en cas que s'hi vulgui assistir a les dues. El Club Bàsquet Artés i el mateix exjugador santpedorenc en són els organitzadors. Les inscripcions estan disponibles AQUÍ.