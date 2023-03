El Manresa CBF va fer una passa més classificar-se per a la final four de la Copa Catalunya femenina en passar per damunt del Safa Claror en la segona part i apallissar-lo per 72-43. L'accés a la ronda final dels quatre millors equips del torneig és particulament il·lusionant per a les jugadores de Gerard Barbé, ja que l'Ajuntament, a través del regidor d'Esports, Toni Massegú, ha assegurat que es disputarà el cap de setmana del 13 i del 14 de maig al Nou Congost.

Som-hi @manresacbf fem d’aquest cap de setmana una festa del bàsquet femení del nostre país!#FinsalFinal — Toni Massegú ||*|| jxcat (@ToniMassegucalv) 14 de marzo de 2023 El partit contra el Safa Claror ja es presentava particularment desequilibrat, ja que les barcelonines són penúltimes amb una sola victòria. El Manresa, per la seva banda, és segon i posarà en joc aquesta posició en el duel que disputarà dissabte a la pista del Premià, que és tercer. En el duel intersetmanal, les manresanes van dur sempre la iniciativa. En el primer quart, gràcies a tres triples gairebé seguits d'una inspirada Judit Ortiz, autora de 9 dels seus 10 punts en aquest tram. I en el segon període, amb un parcial de 12-0 que va fer passar el resultat del 22-19 al 34-19 en un tres i no res. El tercer quart ja va deixar una diferència absolutament definitiva. Un triple de Mar Martí va iniciar un període ben jugat ofensivament que Paula Barghout, màxima anotadora del duel, va iniciar i acabar fent mal a la zona. El darrer període va viure un bon exercici de defensa de les amfitriones, que només van permetre quatre punts al Safa Claror, que no va poder anotar en els últims sis minuts. MANRESA CBF: Sira Beltran 4, Sall 12, Martí 7, Gener 7, Barghout 21 -cinc inicial- Garcia, Ortiz 10, Núria Beltran, Soteras 5 i Junyent 6 SAFA CLAROR: Rogés 5, Muñoz 2, Gómez 4, Ventosa 4, Camarasa 8 -cinc inicial- Esquivias 8, Cabarrocas 7, Ferró, Borràs, Urgellés, Cuchillo i Jofresa 5 ÀRBITRES: Canle i Piñol PARCIALS: 18-13, 37-28 (descans), 54-32, 72-43