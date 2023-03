El Manchester City del santpedorenc Pep Guardiola jugarà contra el Bayern de Munic, amb l'anada a casa, en l'eliminatòria estrella dels quarts de final de la Lliga de Campions, després del sorteig que s'ha fet aquest divendres al migdia a Nyon. El primer partit tindrà lloc l'11 o el 12 d'abril a l'Etihad i la tornada, el 18 o el 19 a l'Allianz Arena. El guanyador d'aquesta ronda, a més, tindrà un os abans de la final d'Istanbul, ja que jugarà amb el vencedor del Reial Madrid-Chelsea. Els madridistes, si volen arribar a la final, hauran de disputar totes les tornades a fora. Per l'altra banda del quadre, els enfrontaments seran Milan-Nàpols i Benfica-Inter.

També s'ha fet el sorteig de la Lliga Europa, en què hi ha l'altre únic representant de la lliga espanyola en competicions europees, el Sevilla. Als andalusos els ha tocat el Manchester United, amb l'anada a Old Trafford. Si passessin ronda, jugarien contra el vencedor del Juventus-Sporting de Portugal, amb les dues tornades al Sánchez Pizjuán. Per l'altra banda de quadre, Feyenoord-Roma i Leverkusen-Union St. Gilloise.