Amb la moral a dalt de tot després d'haver golejat el líder, el Cerdanyola, per 7-2 la setmana passada, el Covisa Manresa visita aquesta tarda (18.30 hores) el pavelló Joan Creus per retre visita al cuer, el Ripollet. L'equip vallesà va guanyar al Pujolet en la primera volta (3-4) i l'equip de Borja Burgos, que segueix tenint les absències d'Asís i Ambròs, no es vol refiar.

El Ripollet només ha guanyat tres dels deu partits que ha jugat a casa i el Covisa, que sembla haver superat la mala ratxa de resultats, pretén endur-se els punts per posar pressió als tres equips de dalt-. El Cerdanyola segueix líder, amb 45 punts, seguit de l'Hospitalet Bellsport i el Gasifred Eivissa (43) i el Covisa (42). El cinquè, el Natació Sabadell, ja apareix lluny (35). Acabar la lliga dels dos primers seria important, ja que en les eliminatòries d'ascens donaria dret a disputar a casa el partit de tornada.