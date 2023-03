L'equip espanyol de gimnàstica artística masculina va patir aquest dijous al migdia un accident de trànsit quan es desplaçava a la ciutat portuguesa d'Anadia per disputar un torneig bilateral amb el conjunt lusità, segons ha informat la Federació Espanyola de Gimnàstica a través de les xarxes socials. Entre els passatgers del vehicle hi havia el manresà Thierno Boubacar Diallo.

"L'equip espanyol de gimnàstica artística masculina que es troba a Anadia amb motiu de la celebració del torneig bilateral amb l'equip portuguès ha patit un accident de trànsit aquest migdia", va indicar la Federació Espanyola a través del seu compte de Twitter.

Boubacar Diallo no hauria patit cap lesió greu, tot i que ha mostrat a les seves xarxes socials com l'accident li ha provocat una contusió al coll. "Hem tornat a néixer", ha escrit. El bagenc, també ha mostrat una imatge de la furgoneta on viatjaven. El vehicle està a sobre de la barrera de seguretat de la carretera i ha quedat molt malmès, sobretot per la part davantera, on els desperfectes són més visibles.

A conseqüència de l'accident, "el gimnasta Joel Plata haurà de ser operat aquest mateix dijous de la lesió que va sofrir en un fèmur", va explicar la Federació Espanyola, que va recalcar que la resta d'integrants de l'equip "es troben bé".

El barceloní Joel Plata, de 24 anys, és una de les principals referències de l'equip espanyol, com demostra la medalla de bronze que va conquistar el passat estiu en barra en els Europeus disputats a la ciutat alemanya de Munic.