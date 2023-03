El Cadí la Seu ha aprofitat una gran segona meitat per desfer-se per 75-55 d'un Barça en què Ariadna Pujol tornava a la Seu després de la sortida del club del qual havia estat capitana. amb aquest resultat, l'equip de Jordi Acero puja al sisè lloc, avança el seu rival d'aquest dissabte, i guanya posicions per disputar els play-off.

Els primers dos quarts han tingut moltes alternatives, amb una màxima renda de cinc punts per a les visitants. A la segona meitat, però, la direcció i els punts de Raventós, amb la contribució de Tunstull i Kovacevic a l'interior, han provocat una escapada progressiva i definitiva de les locals. AE CADÍ LA SEU: Raventós 16, Ramette 7, Strautmane 7, Bahí 5, Tunstull 15 -cinc inicial- Watts 5, Kovacevic 10, Brotons 2, Soler 2 i Vucetic BARÇA CBS: Cruz 6, Anderson 10, Canella 13, Rakovic 8, Hamblin 8 -cinc inicial- Pujol 3, Rueda, Guerrero 4, López 3 i Mircheva ÀRBITRES: Morales, Zamora i Benavente PARCIALS: 22-24, 37-41 (descans), 58-49, 75-55