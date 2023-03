La selecció espanyola femenina de futbol sala, dirigida per la tècnica baganesa Clàudia Pons, va sotmetre Portugal (3 a 2) a les semifinals de la tercera edició del Campionat d’Europa i, avui, a partir de les 20 hores (Teledeporte), contra Ucraïna, intentarà revalidar el ceptre continental que ja va conquerir en les dues primeres edicions de la competició, celebrades el 2019 i el 2022. Per tant, Espanya i Clàudia Pons opten a segellar el seu tercer títol consecutiu.

Malgrat afrontar l’Eurocopa 2023 d’Hongria amb les absències per lesió de la jugadora que més vegades ha defensat la samarreta de la selecció, Anita Luján, i de la màxima golejadora del combinat estatal, Vane Sotelo, Espanya va sotmetre, a les semifinals, el seu oponent en les dues finals anteriors, Portugal. El partit no va començar bé per al conjunt guiat per Clàudia Pons. Quan encara no s’havia consumit el primer minut de joc, la pivot portuguesa Carla Vanessa va aprofitar una pilota solta a l’àrea de Silvia Aguete per donar avantatge a la seva selecció (0 a 1).

Espanya no es va destarotar i va reequilibrar el marcador gràcies a Lucía Gómez (min 8). Sis minuts després, Noelia Montoro va segellar la remuntada (2 a 1). La selecció va fer cinc faltes minuts abans del descans i va haver de defensar amb menys intensitat per evitar cometre la sisena. Aquesta circumstància va possibilitar les perilloses rematades de Carla Vanessa i Ana Azevedo que no van fructificar. A la represa, Janice Silva va estavellar un xut al pal (min 23). Va ser el preludi del segon gol de Carla Vanessa (min 27). Però les taules només es van perllongar durant 24 segons. La pivot Irene Córdoba va interceptar una passada de Catia Morgado i va establir el marcador definitiu (3 a 2). No endebades, Silvia Aguete es va lluir en conjurar la doble rematada de Fifó i Sara Ferreira i Irene Córdoba no va poder materialitzar un doble penal (min 36). Ucraïna es va imposar a Hongria a la segona semifinal (2 a 1).