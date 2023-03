Després de golejar el líder FC Cerdanyola (7 a 2), el Covisa Manresa FS va cedir unes inesperades taules a la pista del cuer de la lliga, el FS Ripollet (4 a 4). La formació de Borja Burgos va mantenir les bones prestacions defensives que la caracteritzen, però el seu rendiment en atac va ser molt inferior a l’habitual. El tanca Xavi Cols va avançar els blanc-i-vermells a l’electrònic en el segon minut de joc. La pressió defensiva al camp de l’oponent del Covisa Manresa FS dificultava al conjunt vallesà generar accions ofensives. Malgrat tot, els bagencs van mostrar una inesperada falta d’intensitat i de fluïdesa en atac que va convertir en innòcues les seves comptades envestides ofensives. En aquest context, una absurda falta comesa a la frontal de l’àrea de Sergio Arriero va propiciar el gol de l’empat (min 6). Durant els primers deu minuts de la represa es va mantenir la mateixa tònica. Fins i tot, el Covisa Manresa FS no va saber aprofitar el fet de jugar en superioritat numèrica arran de l’expulsió d’un dels jugadors locals. En contraposició, Del Barco va optimitzar un córner i va donar avantatge al FS Ripollet (min 34). L’expulsió temporal de Gerard Noguera va afavorir el 3 a 1 materialitzat per Galera (min 36). La reacció dels blanc-i-vermells va ser contundent. Dues anotacions d’Aaron Riera i un gol de Santa van capgirar el marcador (3 a 4). Ja en els últims segons, Sergio Arriero no va poder blocar un xut exterior, la pilota es va estavellar al travesser i va habilitar Galera per sentenciar les taules.