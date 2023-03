El Nou Bàsquet Olesa va sumar la dotzena victòria consecutiva de la temporada en superar per 82-84 a l'SD Espanyol a domicili. Els olesans van forçar la pròrroga amb una cistella a l'últim segon del partit, i es van mostrar més encertats que els seus rivals des dels 4,60 al temps extra.

El partit va tenir, des de l'inici, multitud d'alternances a l'electrònic, i encara que els del Baix Llobregat nord guanyaven al final dels primers deu minuts, l'Espanyol va marxar als vestidors amb 8 punts d'avantatge a la mitja part. En un darrer quart en què els locals van aconseguir un avantatge d'11 punts quan restaven menys de tres minuts i el partit semblava sentenciat, els olesans no van abaixar els braços i, en els darrers instants, van igualar el duel. Al temps extra, l'encert visitant des del tir lliure va ser suficient per a continuar sent colíder de la competició.