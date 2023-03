El Manresa CBF U18 va caure a casa contra el Sutton Cerdanyola (47-58) en un partit on les manresanes es van arribar a posar nou punts per sobre però van acabar cedint en una segona meitat on el desencert sota cistella va ser decisiu.

Malgrat arribar al matx amb algunes baixes, les bagenques van posar-se per davant en el marcador des de bon principi i van acabar el primer quart dos punts per sobre (18-16) i amb bones sensacions. Aquestes van augmentar al segon quart, quan es va assolir una màxima de nou punts de diferència per les manresanes i van acabar amb un 32-25 esperançador. Al segon temps, però, les manresanes van perdre pistonada i van començar a fallar moltes pilotes a sota cistella, el que va permetre a les vallesanes remuntar el partit durant el tercer quart (39-40), i en l'últim quart, les locals van desconnectar defensivament i les vallesanes van augmentar la distància fins al 47-58 final.