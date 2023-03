El Rytas Vílnius, rival del Baxi en el determinant partit de la Lliga de Campions diumenge, es va imposar amb facilitat per 75-104 el modest Pieno Zvaigzdes en partit de la lliga lituana jugat aquest cap de setmana. Amb aquest resultat, el conjunt de la capital es manté segon amb disset triomfs, a dues victòries del Zalgiris. Marcus Foster, amb 22 punts, va ser el màxim anotador del Rytas, seguit dels 17 de Masiulis. El Baxi, que viatja dimarts a Lituània, necessita perdre per dotze punts o menys per ser als quarts de final.