El pilot surienc Josep Garcia va dominar amb una autoritat incontestable la segona cita del Campionat d’Espanya d’enduro, que va tenir lloc durant el cap de setmana a Oliana (Alt Urgell) amb organització del Moto Club Segre. El corredor de KTM va guanyar les divuit especials disputades entre dissabte i diumenge, el primer dia sobre un terreny sec i polseguós i el tercer amb fang a l’inici per la pluja del dia anterior a la tarda. Per la seva part, la manresana Mireia Badia va exhibir el seu talent i va dominar la classificació femenina.

«Hem acabat el cap de setmana amb bones sensacions», va dir García. «El divendres vem guanyar el Supertest i el dissabte tot va anar molt bé, amb unes especials seques en les que m’hi he trobat molt còmode, sense patir cap caiguda, He pilotat molt concentrat i segur», va afegir.

A quinze dies de l’inici del Mundial, del 31 de març al 2 d’abril a Arma di Taggia/San Remo (Itàlia), el pilot bagenc va demostrar que es troba en un bon estat de forma. En la jornada de dissabte només se li va apropar Zachary Pichon (Sherco) en un parell d’especials. Diumenge, en canvi, va tenir més oposició, a causa de la pluja. «Les especials patinaven molt», va reconèixer García, apuntant que «calia tenir molt tacte de gas i buscar la traçada bona. Això és una cosa que m’agrada i se’m dona bé. He pogut obrir un bon marge i, a la segona passada, anava molt bé, però en l’especial llarga he tingut una caiguda molt lletja als dos o tres minuts de començar, l’única del cap de setmana, i ha estat bastant fort».

No obstant això, Garcia va guanyar l’especial. «Després, he intentat concentrar-me i apretar fins al final, i això és el que he fet. És veritat que, al final, en l’última crono llarga, he sortit a donar-ho tot, però amb cap, perquè tenim el Mundial d’EnduroGP en dues setmanes». Antoine Magan i Sergi Navarro van acabar segon i tercer en la jornada dominical, amb Pichon en la quarta plaça.

En la categoria d’Enduro 3, l’alturgellenc Jaume Betriu (KTM) va guanyar el dissabte i va cedir davant Magan el diumenge.

En la categoria femenina, els dos dies es va repetir un podi encapçalat per la manresana Mireia Badia (Rieju), seguida de Rossie Rowett (Rieju) i Mireia Rabionet (Husqvarna). En la jornada de dissabte, Badia va fer 56 segons menys que la seva principal rival, mentre que el diumenge el duel va ser més competit i la bagenca es va avançar per gairebé 20 segons. Badia també demostrar que està a punt per iniciar el Mundial.

La tercera prova del Campionat d'Espanya es disputarà del 5 al 7 de maig a Lalín (Pontevedra).