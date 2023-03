El Terra Endins Vilatorrada va caure per 63-74, a casa, davant de l’IPSI. Els bagencs van demostrar el seu caràcter competitiu a casa durant els primers 20 minuts de partit, però el cansament i la baixa de Xavier Roqueta els van passar factura en els minuts decisius d’enfrontament. A més, l’encert des del triple visitant no va obtenir una resposta de garanties per part dels locals.

La derrota manté els santjoanencs en la darrera plaça de la promoció de descens amb vuit victòries. Aquesta setmana, el CB Vilatorrada visitarà la pista del Vedruna Gràcia, un equip de la zona mitjana de la classificació.