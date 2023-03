El partit que van protagonitzar el FC Pirinaica i el CF Igualada va finalitzar sense que s’alterés el marcador inicial. L’asfixiant pressió defensiva que van exercir ambdues formacions va propiciar que els conjunts manresà i igualadí es neutralitzessin i signessin un decebedor empat sense gols. L’opció tàctica dels tècnics Eladi Gallego i Agustín Isabel va afavorir que es jugués un matx travat, ple d’interrupcions i sense la necessària fluïdesa ofensiva. No endebades, tant el FC Pirinaica com el CF Igualada no van poder superar la pressió exercida per l’oponent i van haver d’optar pels serveis en profunditat com a única via efectiva per allunyar la pilota de la seva parcel·la defensiva. En aquest context, les ocasions no van sovintejar i la majoria d’accions de perill del matx van ser innòcues rematades llunyanes.

L’única oportunitat del primer període va ser una perillosa rematada de cap del vermell Jesús Peñarrubia, arran de l’execució d’un servei de cantonada favorable als amfitrions, que va sortir ben a prop del travesser de la porteria defensada per Agustí Mora. L’escenari no es va modificar a la represa i els aficionats només van poder vibrar amb una ocasió vermella i una prometedora rematada blava. Tal com havia succeït en el primer període, un córner va habilitar un jugador local, el central Mathew Rodríguez, per rematar de cap arran del travesser. El davanter blau Thommy Bejarano va replicar amb un xut des de la frontal de l’àrea de penal que Del Río va blocar sense excessives dificultats. El CF Igualada ha puntuat en les últimes cinc jornades (tres victòries i dos empats).