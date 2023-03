Vèncer el FC Sant Cugat Esport permetia a la UD San Mauro arrabassar la sisena posició a la taula classificatòria al conjunt entrenat per Oriol Alcázar. Els montbuiencs van maldar durant tota la confrontació per aconseguir aquest objectiu, però no van materialitzar cap de les ocasions de gol que van generar i van signar unes decebedores taules sense gols que deixen ambdues formacions empatades a 32 punts. Els goal average general determinen que els anoiencs ocupin el setè lloc. A més, la derrota encaixada contra el CE Sabadell B al seu terreny de joc pel cinquè classificat, l’EE Guineueta (2 a 3), manté els barcelonins a només un punt del santcugatencs i mauristes.