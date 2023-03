La zona de descens a la Lliga SmartBank ha quedat encara més comprimida després d’aquest cap de setmana i un dels principals perjudicats ha estat l’Espanyol. L’equip que prepara Diego Martínez passarà els quinze dies d’aturada en la lliga a només un punt del descens després que un dels principals rivals, el Getafe, guanyés ahir el Sevilla per 2-0 i posés encara més emoció, i perill, a la situació.

D’aquesta manera, amb l’Elx pràcticament sentenciat a Segona Divisió, i encara més després de la derrota ahir a Sant Sebastià contra la Reial Societat per 2-0, amb gols de Kubo i Barrenetxea, són el València i l’Almeria els que es troben en zona de descens, amb 26 punts. L’Espanyol, que va caure dissabte contra el Celta per 1-3, és només un punt per damunt i en la propera jornada visita el Girona, que n’hi treu quatre de diferència després d’haver empatat al camp del Rayo (2-2). Entre tots dos equips, hi ha encara quatre equips més.

El Sevilla no s’escapa

I un és el Sevilla, que segueix en el seu any dolentíssim i que ahir va caure per culpa dels gols d’un exjugador seu com Munir i del turc Enes Ünal en el temps de descompte. Els andalusos, el Cadis, que va empatar a Almeria dissabte (1-1) i el Valladolid tenen 28 punts i el Getafe, 29. A partir d’aquí, petit salt pels 31 del Girona, que va trencar una ratxa de derrotes seguides i amb 32 un Mallorca que estava tranquil fa pocs dies, però que també lliga un seguit de partits sense puntuar i que ahir va caure per 1-0 al camp del Betis, amb una solitària anotació de Borja Iglesias.

En la propera jornada, L’Espanyol es pot posar a un sol punt del Girona o bé veure com els homes de Michel se li escapen de set. D’entre tots els duels de la zona baixa destaca un derbi entre el Cadis i el Sevilla que pot ajudar els uns o enfonsar els altres. Per baix, tot sembla molt més emocionant que per dalt.