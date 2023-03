Els comptes aviat estan fets: el Baxi Manresa juga demà dimecres (18.30 h) a Vilnius i si guanya o bé perd per 12 punts o menys es classificarà pels quarts de final de la Champions League. Una derrota per un marge de 13 punts o superior, deixarà els de Pedro Martínez sense passar a la ronda prèvia a la Final Four. No hi ha més operacions a fer. Però els bagencs no especularan: «sortirem a guanyar», ha avisat el base Dani Pérez en la prèvia d’un partit que és com una final: o sortirà cara o serà creu.

«Sabem que, per classificar-nos, no necessitem guanyar, però si plantegem el partit a jugar a perdre de dotze o menys ens estarem equivocant», ha explicat el base de l’Hospitalet davant un matx que conté la trampa de la temptació d’actuar, ja d’entrada, amb l’average. Pot semblar que el Rytas Vilnius, que va caure per 82-69 el passat mes de gener al Nou Congost, i que ha sumat una victòria menys que els manresans, és qui ho té més difícil. Però arguments no li falten el conjunt lituà per tal que els jugadors del Baxi mantinguin la màxima concentració. En la darrera jornada de lliga va vèncer.

GRUP J - Última jornada Rytas Vilnius-Baxi Manresa avui, 18.30 h Bahcesehir-Telekom Bonn avui, 18.30 h

Classificació Telekom Bonn 5 5 0 431 363 Baxi Manresa 5 3 2 393 389 Rytas Vilnius 5 2 3 407 424 Bahcesehir 5 0 5 373 428 (Els dos primers accedeixen als quarts de final).

En un grup en que el Telekom Bonn s’ha mostrat intractable, amb 5 victòries en 5 partits, i amb els turcs del Bahcesehir prematurament descavalcats de la lluita per la segona plaça, s’arriba a l’última jornada amb tota l’emoció posada en el partit de Vilnius. A hores d’ara, el Baxi té un +4 en el balanç de punts a favor i en contra, mentre que el Rytas presenta un -17. La victòria per 13 punts dels bàltics capgiraria l’escenari radicalment: els locals quedarien amb -4 i els catalans amb -9.

«La nostra mentalitat és la de sortir a guanyar, conscients que juguem a casa seva, que serà complicat i que l’ambient serà molt favorable al Rytas», ha indicat Pérez, avisant que la clau serà «el control de les emocions i del ritme del partit». El Baxi arriba a la darrera jornada de la segona fase de la Champions amb la moral alta després de la victòria imprescindible davant el Betis a la Lliga Endesa. El 55 de la plantilla bagenca ha indicat que «era un dia molt important, vam respondre i això ajuda a agafar confiança per enfocar el tram de temporada tant important que tenim al davant».

Sobre el Rytas, Pérez ha apuntat que «és un equip molt complicat, amb jugadors importants per línia» i ha fet especial esment en Marcus Foster, màxim anotador de la competició amb 20.1 punts per partit. «És un anotador de primer nivell, però també tenen dos bases molt bons, Echodas en el joc interior i un grup de jugadors lituans d’un nivell mig bastant elevat».

En el mateix sentit s’ha expressat l’ala-pivot letó Marcis Steinbergs, assegurant que «vam tenir un partit dur amb el Betis, però vam aconseguir guanyar tenint una bona mentalitat». Així mateix, ha comentat que «contra el Rytas hem d’oblidar el darrer partit i centrar-nos en el següent; és un equip experimentat i que incorpora dos nous jugadors». Steinbergs ha afegit que «un marge de dotze punts està bé, però ens hem de concentrar en guanyar i estar al màxim des del primer minut».

Pedro Martínez té tota la plantilla a la seva disposició i, per aquest motiu, haurà de descartar un jugador. L’equip, que ha de posar tota la carn a la graella de la Lliga, és a un pas de reeditar els quarts de final, que el curs passat va superar en l’eliminatòria davant l’Unicaja.