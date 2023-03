La nedadora del CN Sallent Gemma Romero va obtenir dues medalles en el Campionat d'Espanya infantil, que va tenir lloc a Gijón. La jove especialista en esquena del club bagenc va ser segona en la distància de 50 metres i tercera en els 100 m, a més de fer setena a la final dels 200 m, en els tres casos rebaixant les seves marques prèvies.

Sara Costa de Vicente (CD Gredos) es va mostrar intractable en la prova del mig hectòmetre, aconseguint amb 29.95 no només la medalla d'or sinó també el rècord del campionat i la millor marca estatal de la categoria. Gemma Romera li va plantar cara i va entrar quatre dècimes per darrera, amb 30.35, a només dues centèsimes de la millor marca catalana. En el podi hi va haver lloc per a dues nedadores més, ja que Patrícia Quesada (CN CMD Horadada) i Sofia Martínez (CDE Marco) van compartir el bronze amb 30.89.

Romera també es va penjar una medalla, en aquest cas la de bronze, a la final dels 100 metres, que també va guanyar Sara Costa de Vicente, amb 1.03.91. Segona va quedar Laura Revilla (CD El Valle), amb 1.04.50, i tercera la sallentina amb 1.05.67. En els 200 metres, Romera va ser setena, amb 2.24.51, una prova que es va adjudicar Irene Carrey (Stadium Venecia), amb 2.21.61.