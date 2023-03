Igualtat absoluta després de la tercera etapa de la Volta a Catalunya, amb arrencada a Olost de Lluçanès i arribada a la Molina. El belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) ha estat el més ràpid en el tram final de l'ascensió final, però el fet que s'hagi relaxat en els darrers metres per celebrar el triomf no li ha permès aconseguir el mallot verd-i-blanc de líder. Aquest continua reposant damunt de les espatlles de l'eslovè Primoz Roglic (Jumbo-Visma) qui, tot i que va perdre dos segons, manté la primera posició per puntuació, a causa de la igualtat de temps entre tots dos.

La jornada era una de les més importants de la prova, amb diversos ports de primera categoria com el coll de Coubet, que es pujava dues vegades, i ascensió a la Creueta, de categoria especial. S'esperava un duel entre els dos favorits de la cursa, amb aparicions de l'italià Ciccone o del basc Landa.

A l'hora de la veritat s'ha format un grup d'escapats, entre els quals destacaven el guanyador d'un Giro Richard Carapaz i Guillaume Martin. També hi eren Maxim van Gils i Filippo Zana, que s'han entès bé tot i que no han pogut arribar al final. Per darrere, l'exguanyador del Tour Egan Bernal i Geraint Thomas quedaven despenjats.

En l'ascensió final, tot el grup ha pujat junt, però en els darrers metres, Evenepoel ha atacat i ha deixat Roglic uns metres enrere, els suficients per guanyar, però no per prendre-li el lideratge de la prova.

Aquest dijous toca una jornada que es preveu tranquil·la i amb sortida des de la Cerdanya. L'arrencada serà a Llívia i es tornarà a pujar a La Molina a l'inici. Es passarà pel Moianès, per L'Estany i Moià al voltant de les quatre de la tarda, abans de seguir cap a Calders i Monistrol de Calders i fer cap a Sabadell, on hi ha la meta.