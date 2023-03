El jove gimnasta de l'Egiba Aitor Gómez va debutar amb l'equip estatal júnior en la DTB Pokal, una competició de molt prestigi, amb la participació de gimnastes de dotze països diferents, que va servir perquè tastés el gust de l'alta competició. Gómez va estar a punt de classificar-se per a tres finals. De fet, en l'especialitat de paral·leles va ser primer reserva.

D'aquesta manera, Gómez va ser onzè en anelles, amb una nota de 12,600 punts, primer classificat de la delegació estatal. En barra va quedar dotzè, amb 12,250 punts i en paral·leles va ser catorzè, amb 12,550. El fet que en aquesta especialitat hi hagués més d'un participant d'Estats Units, Alemanya, Turquia i Canadà per davant seu, i només pogués entrar un gimnasta per país, va estar a punt de donar-li el bitllet per a la final dels sis millors. La competició va ser bona per a l'equip estatal, ja que el també català Enric Terrés va guanyar en terra.

Amb aquest resultat, Gómez va assegurar la seva plaça, juntament amb el també bagenc Álvaro Giráldez, per participar en el Campionat del Món júnior de gimnàstica artística que es farà del 27 de març al quatre d'abril a Antalya (Turquia).