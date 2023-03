El ciclista australià Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) ha guanyat aquest dijous la quarta etapa de la Volta a Catalunya, de 188 quilòmetres i disputada entre Llívia i Sabadell. La jornada s'ha decidit en un esprint net, mentre que Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha aconseguit mantenir el liderat.

Kaden Groves, que ja va guanyar l'etapa de la Volta del 2022 amb final a Perpinyà i una etapa de La Vuelta 22 amb arribada al Cabo de Gata, ha esperat pacientment, avui, la seva oportunitat. El Soudal-Quick Step de Remco Evenepoel ha estat l'encarregat d'atrapar a quatre quilòmetres per al final els ciclistes que havien marxat al capdavant durant bona part de l'etapa, entre ells el barceloní Roger Adrià (Kern Pharma) i sabadellenc David De la Cruz (Astana).

I amb l'escapada estroncada, els membres de l'Alpecin-Deceuninck han aparegut per ajudar a empenyer Groves a l'esprint final. El gegant australià s'ha situat a tocar de la roda de Bryan Coquard (Cofidis) i, just en el moment oportú, ha accelerat per certificar la seva desena victòria com a professional, la primera del 2023. Groves no ha deixat marge de reacció a un Coquard que ha acabat segon, seguit per Corbin Strong (Israel-Premier Tech), tercer.

A Sabadell no hi ha hagut lluita entre els dos primers de la general; l'encara líder, Primoz Roglic (Jumbo-Visma), sí que ha esprintat per ser quinzè, però Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) no ha forçat la màcina i ha entrat en la 26a posició.

Sí que es preveu lluita, en canvi, i qui sap si la decisiva, entre tots dos ciclistes aquest divendres, en una cinquena etapa amb final a l'alt de Lo Port, una pujada de 8,6 quilòmetres al 8,8 per cent que bé podria ser definitòria per a uns Roglic i Evenepoel que estan empatats amb el mateix temps al capdavant de la Volta.

CLASSIFICACIONS.

Etapa.

1. Kaden Groves (AUS/Alpecin-Deceuninck) 4:19:37.

2. Bryan Coquard (FRA/Cofidis) m.t.

3. Corbin Strong (AUS/Israel-Premier Tech) m.t.

4. Ide Schelling (NED/BORA-hansgrohe) m.t.

5. Clément Venturini (FRA/AG2R Citroën Team) m.t.

General.

1. Primoz Roglic (SVN/Jumbo-Visma) 17:01:54.

2. Remco Evenepoel (BEL/Soudal-Quick Step) m.t.

3. Giulio Ciccone (ITA/Trek-Segafredo) a 19.

4. MIKEL LANDA (ESP/Bahrain-Victorious) 44.

5. Joao Almeida (POR/UAE Team Emirates) m.t.