El pierenc Toni Bou provarà dissabte a Pamplona de donar un cop damunt de la taula després de no haver pogut vèncer en la segona prova del Campionat del Món d'X-Trial, que es va disputar dies enrere a Wiener Neustadt, a Àustria. Bou, que lidera el mundial amb 38 punts, cinc més que Jaime Busto, havia guanyat la primera cursa, al palau Sant Jordi, però va cedir dos punts en la segona i ara voldrà reforçar el lideratge.

La competició es disputarà al Navarra Arena i serà el primer cop que la ciutat aculli el certamen, en una cita que arrencarà a les set de la tarda. Bou ha explicat que "per a tots tenir seus noves és fantàstic i n'estic molt content. Intentarem buscar la victòria. Hem de ser competitius i estar a davant. Serà un campionat molt igualat, com en les últimes edicions, i qualsevol errada et pot deixar fora de la lluita".