La UEFA ha anunciat el nomenament d’una comissió d’ètica i disciplina, de la qual no es precisen quants inspectors, per investigar el FC Barcelona en relació amb el cas Negreira. En el comunicat de l’organisme europeu s’anota que la investigació es focalitzarà en una «potencial violació de l’estructura legal per part del FC Barcelona».

La nota, molt succinta i que fonts de la UEFA no han volgut expandir, indica que la investigació només acaba de començar i que qualsevol informació afegida a la investigació es divulgarà quan toqui. Fantasma de suspensió La UEFA, presidida per l’advocat eslovè Alexander Cefferin, va reclamar a la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) tota la informació que disposés sobre els pagaments per part de l’entitat blaugrana a qui va ser vicepresident del Comitè Tècnico d’Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira. Després de completar-se el sumari, el cas està ara en mans de la Guàrdia Civil, que conduirà la seva pròpia investigació i que segons algunes fonts es pot estendre un o dos anys. El fantasma d’una possible suspensió del Barça de les competicions europees ha planejat sobre l’escàndol des que es destapés ja fa més d’un mes i sobre el qual la directiva que presideix Joan Laporta no ha donat encara una explicació exhaustiva. Els pagaments acreditats van començar el 2001 i es van deixar d’abonar el 2018, coincidint amb l’abandonament de Negreira del seu càrrec en el CTE.